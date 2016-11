Če imate doma te ribe, jih ne jejte. Z njimi se lahko zastrupite!

LJUBLJANA – Suhih in soljenih rib (Rutilius rutilius, ime izdelka Plötze getrocknet und gesalzen, ausgenommen) proizvajalca Monolith iz Nemčije, ki so bile na trg dobavljene med 12. julijem in 21. novembrom letos, ne uživajte, saj je živilo odpoklicano. Vzrok je zastrupitev s hrano v Nemčiji kot posledica uživanja omenjenega živila, v katerem je bila prisotna bakterija Clostridium butulinum – nevrotoksin tipa E, pojasnjuje Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin.

Proizvod naj bi bil dobavljen na trge različnih držav. Dokončen seznam vseh prejemnikov pa trenutno še ni znan. »Zaradi navedenega pozivamo vse nosilce živilske dejavnosti in potrošnike (nakup prek spleta), ki so kjer koli kupili zgoraj navedeno živilo, da so pozorni na zgoraj navedene datume dobav proizvoda na trg. Če so živilo kupili, naj ga ne zaužijejo, temveč naj ga zavržejo oziroma ga vrnejo na prodajno mesto kjer so ga kupili. V primeru, da so živilo zaužili in so se pojavili bolezenski znaki (glavobol, slabost, bruhanje …), naj takoj obiščejo zdravnika,« so zapisali v sporočilu uprave za varno hrano, ki morebitne kupce poziva, da jim sporočijo, kje so ta izdelek kupili, na elektronski naslov rasff.si@gov.si.