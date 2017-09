Če boste storili to, bo zorel vse do oktobra

Agrometeorološka napoved Danes bo oblačno, dopoldne bo začelo deževati po vsej Sloveniji. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. Čez dan se bo segrelo le za stopinjo ali dve, malce več le ob morju in na Goriškem. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do okoli 23 stopinj C. Obeti Do petka zjutraj bo dež ponehal, le ponekod v južnih krajih bo sprva še možna kakšna kaplja. Burja bo dopoldne oslabela. Razen ponekod na Primorskem in v severovzhodnih krajih se bo jasnilo šele popoldne ali zvečer.

V soboto bo v vzhodnih krajih večinoma sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu in ponekod v južni Sloveniji bo občasno deževalo. Topleje bo, ponekod bo pihal jugozahodnik. V nedeljo bo dež z lokalnimi nevihtami.