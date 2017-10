Če bo zagorelo, bo v Škofji Loki katastrofa!

Inšpektorji so poleti obiskovali Ekologijo in ugotovili (manjše) nepravilnosti. Foto: Špela Ankele

ŠKOFJA LOKA – Gasilci so ob prihajajočem mesecu požarne varnosti v mestu ob sotočju Sor pripravili posvet. Čeprav so se namenili novinarjem pripovedovati o drugih stvareh, se niso mogli izogniti najbolj perečemu (eko)loškemu vprašanju. Tistemu, ki domačine tare že nekaj časa, njihova opozorila pa so postala še kako aktualna po letošnjem požaru v Kemisu. Podobnega scenarija se še vedno bojijo v Škofji Loki, kjer deluje podjetje za predelavo odpadkov Ekologija. In zdi se, kot da vsa vprašanja in opozorila zaskrbljenih prebivalcev nemalokrat naletijo na birokratske ovire in gluha ušesa.

Požarni inšpektorji prišli po šestih letih

Kot zapisano, se glavni republiški inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Milivoj Dolščak ob obisku Škofje Loke ni mogel ogniti vprašanjem o Ekologiji. »Ni nam vseeno, ne stojimo križem rok,« je dejal in poudaril, da lahko inšpektorji preverjajo le spoštovanje predpisov, ti pa so trenutno takšni, da ne omenjajo skladiščenja odpadkov zunaj objektov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«