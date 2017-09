Če bo treba, bo slovenske ribiče spremljala policija

LJUBLJANA – Slovenski politični vrh je enoten, da bo Slovenija arbitražno sodbo o meji s Hrvaško implementirala v roku, to pa pričakuje tudi od Hrvaške, je danes po srečanju političnega vrha povedal premier Miro Cerar. Med drugim je napovedal tudi posebno skrb za slovenske ribiče in tudi policijsko zaščito, če bo potrebna.

Pojasnil je še, da slovenska policija že vse od arbitražne odločitve nadzira »celotno slovensko morje«, torej do meje, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Policija tudi izreka ukrepe, sicer predvsem najmilejše v obliki opomina, je povedal premier in poudaril, da Slovenija ne želi spodbujati incidentov. V tem smislu je ponovno izrazil razočaranje zaradi poziva hrvaškega premierja Andreja Plenkovića savudrijskim ribičem, naj lovijo, kot da se ni nič zgodilo, torej do sredinske črte. »To ni prava pot h krepitvi zaupanja,« je dejal Cerar in hkrati poudaril, da ga »potrpljenje še ni minilo«.

Poudaril je še, da je Slovenija še naprej odprta za dialog s Hrvaško in tudi za napovedano srečanje s hrvaškim kolegom Plenkovićem predvidoma konec meseca v Zagrebu. A tam bo morala biti osrednja tema pogovorov implementacija arbitražne odločitve, je poudaril Cerar.

Le opozarjajo

V zvezi s sredino novico o blokadi hrvaškega članstva v Organizaciji za sodelovanje in razvoj (OECD) pa je Cerar poudaril, da ta odločitev ni bila sprejeta. Slovenija je le opozorila, da je eden od pogojev za članstvo spoštovanje vladavine prava in torej tudi mednarodnega prava ter odločitev mednarodnih sodišč, opozorilo pa je bilo namenjeno vsem, ne le Hrvaški, je pojasnil slovenski premier.