Če bi sodila ulica, bi morilci sedeli do smrti

LJUBLJANA – Mesec, ki je za nami, nas je za vedno vrisal na zemljevid držav, kjer znamo igrati košarko, saj so naši fantje z Goranom Dragićem na čelu premagali evropsko košarkarsko elito in Sloveniji prislužili neprecenljivo zlato medaljo. Na drugi strani se v svetu dogajajo množični pokoli, kot se je zgodil v začetku oktobra v Las Vegasu, ko je 64-letnik ubil 59 in ranil več kot petsto obiskovalcev festivala country glasbe. Napadalca so našli mrtvega v hotelski sobi, ki jo je najel prav za ta namen, policija pa je zasegla še 47 kosov orožja, ki ga je morilec povsem legalno kupil na treh lokacijah. Le nekaj dni zatem sta Slovenijo pretresla dva umora, ki sta močno odmevala v Mariboru. Še posebno streljanje sredi belega dne na eni najbolj prometnih ulic je prebivalce hudo vznemirilo, saj so se začeli spraševati, ali se nemara ne spreminjamo v nasilno Ameriko, kjer so takšni prizori vsakdanji. Zato je varnost tema tokratne ankete, ki jo je za Slovenske novice opravil oddelek za tržne raziskave Stik.

Anketa, v kateri so anketirali 617 ljudi, kaže tudi, da je primat, ki ga je imela na lestvici priljubljenosti precej časa stranka SDS, prevzel SD. Med anketiranimi bi 16,4 odstotka oziroma 168 vprašanih volilo SD, tistih, ki bi volili SDS, pa je 153 oziroma 15 odstotkov. Sledi SMC s skoraj 12 odstotki, nato pa stranka predsedniške kandidatke Ljudmile Novak NSi z dobrimi sedmimi odstotki.

Večina anketiranih se v Sloveniji sicer počuti varno, tako je odgovorilo kar 93 odstotkov vprašanih. Ne glede na možnost terorističnih napadov, ki se v zadnjem letu po Evropi in drugje v svetu kar vrstijo, pa je 49 odstotkov vprašanih povedalo, da morilski množični napadi ne vplivajo na izbiro lokacije dopusta oziroma potovanja, 51 odstotkov vprašanih pa pri pri izbiri lokacije za počitnice upošteva tudi varnost dežele, kamor se odpravljajo.

V Sloveniji sicer veljajo stroga pravila glede posedovanja in nošenja orožja, ki nekako pritiče poklicem, kot so vojaki ali policisti, seveda pa obstajajo tudi takšni, ki so zaradi lastne varnosti pridobili orožni list. Da je politika glede posedovanja orožja v Sloveniji dovolj restriktivna, meni 47 odstotkov vprašanih, tistih, ki menijo, da je premalo restriktivna, pa je 20 odstotkov. Osem odstotkov anketiranih je prepričanih, da je politika preveč restriktivna, kar četrtina pa jih je odgovorilo z ne vem.

Doma ne bi imeli orožja

Med vprašanimi so bili trije odstotki takšni, ki orožje legalno posedujejo, en odstotek vprašanih oziroma tri osebe pa na to vprašanje niso hotele odgovoriti. Na vprašanje, ali bi svojemu družinskemu članu dovolili, da doma legalno poseduje orožje, če ne bi bilo službeno potrebno, je kar 20 odstotkov vprašanih odgovorilo pritrdilno, 403 osebe ali 78 odstotkov negativno, dva odstotka oziroma deset vprašanih pa ni hotelo odgovoriti.

Kar 79 odstotkov vprašanih glede kazenske sankcije za morilce v Sloveniji – najvišja kazen za umor je 30 let zapora – ocenjuje, da je naša zakonodaja glede tega premalo stroga, le 15 odstotkov pa jih meni, da je zakonodajna ureditev ravno pravšnja. Kot preveč stroge jih je ocenil odstotek vprašanih, pet odstotkov anketirancev pa o tem vprašanju ni imelo mnenja.

Morilce bi na dosmrtni zapor obsodilo 48 odstotkov oziroma 248 anketiranih, kar 13 odstotkov oziroma 66 oseb pa bi jim vrnilo milo za drago in jim dosodilo smrtno kazen. Triindvajset odstotkov anketiranih meni, da je 30-letna zaporna kazen primerna, deset odstotkov pa bi to mejo zvišala. Tistih, ki menijo, da je 30 let zapora preveč, je enajst oziroma dva odstotka, tisti, ki o tem nimajo mnenja, pa štiri odstotke.