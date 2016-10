Če bi bile volitve v nedeljo, bi zmagala Janševa SDS

LJUBLJANA – Če bi bile v nedeljo volitve, bi 12,2 odstotka vprašanih volilo SDS, druga bi bila s 6,3-odstotno podporo DeSUS, tretja pa s šestodstotno podporo SD, je pokazala anketa Nove24tv.

Med strankami bi se na četrto mesto uvrstila NSi, ki bi jo volilo 3,2 odstotka vprašanih, sledile bi SMC (3,1 odstotka) in ZL (trije odstotki). Nobene od strank ne bi volilo 26 odstotkov vprašanih, 21,2 odstotka jih ne ve, koga bi volili, 11,8 odstotka pa jih ne bi šlo na volitve.

61 odstotkov vprašanih podpira prepoved nošenja burk v javnosti, 61,9 odstotka vprašanih pa nasprotuje poseganju Milana Kučana v dnevno politiko.

Če upoštevamo samo opredeljene, bi SDS dobila 30,4 odstotka, DeSUS 15,6 odstotka, SD 15 odstotkov, NSi osem odstotkov, SMC 7,7 odstotka, ZL pa 7,4 odstotka. V parlament bi prišli še morebitna stranka Gibanja za otroke in družine (5,4 odstotka) in SLS (4,3 odstotka).

Vlado podpira 31,8 odstotka anketiranih, 59,2 odstotka anketiranih je ne podpira, devet odstotkov pa je neodločenih.



Telefonsko anketo je med 24. in 27. oktobrom opravilo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal, v njej pa so sodelovali 603 anketiranci.