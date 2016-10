Čas za konec jamranja: s proaktivnimi kavarnami do rešitev

Učeno povedano: proaktivna kavarna (Pro Action Café) je proces, ki mobilizira moč skupnosti (odprte skupine in dogodke, organizacije, podjetja …) za razvijanje pobud/projektov, ki jih posamezniki želijo uresničiti. Proces proaktivne kavarne prebudi in priklice na površje kolektivno ali skupinsko inteligenco katerekoli skupine ter opolnomoči posameznika za delovanje v dobrobit družbe za vsako skupino udeležencev, ki jo želimo zaplesti v kreativen in inspirativen pogovor, ki vodi k skupinskim akcijam, prežetih z modrostjo in kolektivnim duhom.

V proaktivnih kavarnah v številnih krajih bodo udeleženci na eni strani spoznali način proaktivnega in vključujočega skupinskega dela in hkrati razvili svoje ideje in predloge za nove projekte, ki bi doprinesli k bolj kakovostnemu skupnostnemu življenju. Partnerji pa bodo imeli priložnost za identificiranje pobud za njihov kraj, institucijo in hkrati priložnost za povezovanje z nosilci idej, ali pa zgolj za prijetno in ustvarjalno druženje s sokrajani.

Ob vsesplošnem jamranju, kaj vse je v naši državi narobe in kdo je za to kriv, ponujajo proaktivne kavarne možnost, da Slovenci izstopimo iz pasivnosti in se aktiviramo tam, kjer imamo največ vpliva – na lokalni ravni

Kako proaktivna kavarna poteka?

Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo iniciative, projekte, ideje, vprašanja ali karkoli drugega, za kar čutijo, da jih nagovarja ter potrebujejo pomoč pri uresničevanju ciljev. Medtem ko se udeleženci v sproščenem vzdušju selijo od mize do mize, se pogovori med seboj povezujejo, razvijajo in nadgrajujejo, ideje med seboj »oprašujejo ali oplajajo«, udeleženci pa drug drugemu nudijo nove poglede in uvide o vprašanjih in temah, ki so pomembne v njihovem življenju, delu, organizaciji ali skupnosti.

Marjeta Novak, predsednica Društva moderatorjev pravi: »Ob vsesplošnem jamranju, kaj vse je v naši državi narobe in kdo je za to kriv, ponujajo proaktivne kavarne možnost, da Slovenci izstopimo iz pasivnosti in se aktiviramo tam, kjer imamo največ vpliva – na lokalni ravni. Hkrati pa je to priložnost, da ljudje v strukturiranem procesu izkusijo potencial in moč soustvarjanja – spet veščine, ki je v naši kulturi močno podhranjena, a v teh prelomnih časih še kako pomembna.«

Margareta Guček Zakošek: »Želimo si, da bi bila izvedba akcije čimbolj uspešna in da bi privabila številne krajane/meščane h proaktivnem soustvarjanju njihove prihodnosti in prihodnosti kraja v katerem živijo. Da bi ideje, ki jih bodo udeleženci prinesli s sabo tudi dosegle svoj namen, se v skupini uspešno oplemenitile in v prihodnosti doživele naslednje korake na poti k izvedbi. Želimo si, da bi čim več ljudi in tudi organizacij na lokalni ravni spoznalo pomen sodelujočega načina delovanja in soustvarjanja v obliki moderiranih delavnic, ki bi ga nato uporabljali tudi v okoljih, kjer delujejo. Zato vabimo na delavnice številna društva, nevladne organizacije in seveda tudi aktivne posameznike.«