Čas je za džojnt

Ko so policaji našega najstarejšega dobili v avtu, ko si je s tremi frendi podajal džojnt, je fasal 100 evrov globe (pa še doma jih je slišal, mulci blesavi, kaj pa parkirate zraven glavne ceste, a se niste mogli v hosto zapeljat?!). Po zdaj menda dorečenem protikadilskem zakonu se približno enaka kazen, 120 evrov, obeta za kajenje v avtomobilu, v katerem je mladoletna oseba. Velja tudi za cigareto, ki to sploh ni, namreč elektronsko. Po novem bo cigarete mogoče kupiti le pri prodajalcih z licenco, ki jo bodo ti seveda drago plačali, embalaža cigaret pa bo enotna, torej se bodo škatlice razlikovale zgolj po imenih. Ministrstvi za zdravje in finance se morata zediniti samo še o višini tobačnega centa, ki seveda ne bo cent, ampak najmanj 50 centov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«