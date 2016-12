Čas je, da poslanci poravnajo dolgove

LJUBLJANA – Naša država nas je z leti navadila, da moramo biti državljani pozorni na davke: najprej so nas naučili izpolnjevati dohodninske napovedi, podjetniki raznih vrst in premoženja so z leti do potankosti spoznali davčno zakonodajo. Ne dolgo nazaj so z davčnimi blagajnami dosegli, da kmetje na tržnicah uporabljajo tablične računalnike za izdajo računov za zelenjavo in sadje, pa tudi posamičnim vejam državnega aparata radi gledajo pod prste, le da so posledice raznovrstne in različne nosilce javnih funkcij ne merimo z istimi vatli.



Lep primer ponuja slovenska policija: za navadne policiste denimo velja, da morajo vrniti preplačila oziroma preveč izplačane dodatke, kot se je zgodilo jeseni letos po sistemski napaki. Vrniti jih morajo v celoti, ker so neupravičeno dobili preveč denarja; zato delavec pač delodajalcu vrne sredstva. Ko so kolegi pri Delovih Ozadjih pred dvema letoma razkrili, da je visoki policijski funkcionar prejel 83.000 evrov plače preveč, pa se je potem izkazalo, da – po zakonu! – ne more vrniti vsega preplačila: sistem plač v javnem sektorju namreč določa, da mora javni uslužbenec denar vrniti le za zadnjih deset mesecev prejemanja previsoke plače. In da uslužbencu ni treba vrniti več kot dvojne plače, ki jo je dobil zadnji mesec! Funkcionar je vrnil zgolj 8541,22 evra, a kmalu po razkritju so ga razrešili. Zadeve pač potrebujejo epilog, da državni sistem lahko normalno deluje naprej.

