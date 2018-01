DRAŽGOŠE – Ob 76. obletnici dražgoške bitke se je danes v Dražgošah zbralo več tisoč ljudi, ki jih je tokrat nagovorila igralka in aktivistka Lara Jankovič. Opozorila je na neoliberalni izkoriščevalni kapitalizem in pozvala ljudi k uporu. Prepričana je, da so nam junaki dražgoške bitke in podobnih bojev lahko zgled v boju za lepši jutri. Jankovičeva, ki je tudi predsednica Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije, je pojasnila, da se s slovesnostjo v Dražgošah spominjamo ene najpomembnejših bitk za Slovence in za slovensko samozavest, ki je temelj naše suverenosti.

Čas bi že bil, da bi nehali z ideološkimi razdvajanji in se raje ukvarjali s sedanjostjo.

»Ob tem se pa s ponosom spomnimo, da je bil to čas, ko se je mali narod silovito uprl na videz nepremagljivemu, a nedvomno številčnejšemu in bolje opremljenemu sovražniku in njegovi ideji uničenja našega naroda.« Izrekla je slavo vsem, ki so se neustrašno borili, trpeli in umrli za našo boljšo prihodnost. Ob tem je kot nedopustno označila potvarjanje zgodovine in teptanje NOB ter vse, ki delajo razdor med narodom, širijo sovraštvo in nestrpnost.

Ostro je obsodila poveličevanje in rehabilitacijo domobranstva in bila kritična do vladajočih, ki prepovedi rehabilitacije domobranstva niso uzakonili. »Sploh pa, čas bi že bil, da bi nehali z ideološkimi razdvajanji in se raje ukvarjali s sedanjostjo, ki trenutno nima svetlega pogleda v prihodnost. Danes, ko je javno, tudi s strani vlade, podprta korupcija, nepotizem, kraja in goljufija, dobro živijo samo kriminalci,« je opozorila in izpostavila tudi hinavsko sprenevedanje vladajočih.

Kot je dejala, se moramo ob tem spomniti na vse naše preminule borce, ki so dali življenja, da bo nam boljše, da bomo svobodno in dostojno živeli od našega poštenega dela. Spomniti se moramo njihovega poguma, neustrašnosti in vere, da skupaj lahko premikamo gore in se upremo sovragu.

Nagovoru Jankovičeve, ki ga je večkrat prekinil aplavz zbranih, je prisluhnilo več tisoč ljudi. Med udeleženci slovesnosti so bili tudi nekateri predstavniki političnega vrha. Med njimi podpredsednik vlade ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar ter ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. K spomeniku padlim v Dražgošah so vence položili predsednik republike Borut Pahor, delegacije združenj borcev NOB iz različnih krajev ter delegacije Socialnih demokratov, Levice in Stranke Alenke Bratušek.