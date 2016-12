Čakate sneg? V resnici bo takole ...

LJUBLJANA – Podobno vreme se bo do nadaljnjega nadaljevalo, kar pomeni, da lahko v predbožičnih dneh skoraj gotovo pozabite na snežno odejo.

Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. V nedeljo se bo oblačnost od jugozahoda širila v osrednjo Slovenijo, v severnih in vzhodnih krajih pa bo še precej sončno z jutranjo meglo. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni veter. Jutranje temperature bodo pod ničlo (tudi do –6), čez dan pa bo podobno kot danes.

V soboto bo marsikje po nižinah vsaj dopoldne megleno, v višjih legah pa sončno in zelo toplo. V nedeljo bo nekaj več oblačnosti. — meteo.si (@meteoSI) December 9, 2016

Tudi v prihodnjih dneh bo delno jasno, le zjutraj in dopoldne se lahko po nižinah vleče megla, pravijo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).



Napoved od 13. do 18. decembra Območje visokega zračnega tlaka se bo v prvi polovici prihodnjega tedna ponovno okrepilo, proti koncu tedna pa slabelo. Od torka do četrtka pričakujemo suho vreme, nato se bo verjetnost padavin nekoliko povečala. Po nižinah bo občasno nekaj megle ali nizke oblačnosti. V gorah bodo temperature spet bolj zimske.

PM10 še do nedelje

Zaradi ogrevanja in specifičnih vremenskih razmer (stabilno ozračje brez vetra in toplotni obrat) lahko vsaj še do nedelje pričakujemo preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v dolinah in kotlinah celinske Slovenije. V nedeljo utegne škodljive delce ponekod razpihati veter, kako bo, pa bomo videli sproti.