Čakalne dobe: večer prinesel spremembe

LJUBLJANA – Dolge čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško so se skrajšale šele v večernih urah. Po zadnjih podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je treba čakati le še na Obrežju. Za avtobuse je pri izstopu in vstopu čakalna doba eno uro.

Osebna vozila na Obrežju pri izstopu iz države čakajo eno uro, pri vstopu pa 45 minut. Za tovorna vozila je čakalna doba pri izstopu in vstopu pol ure. Z drugih mejnih prehodov ne poročajo več o čakanju. Največja gneča je bila danes na Starodu in Obrežju, kjer so avtobusi za vstop v Slovenijo potrebovali tudi do tri ure.

Na hrvaški strani prehoda Dragonja/Kaštel je dopoldne okoli 50 ljudi protestiralo proti poostrenemu nadzoru meje med Slovenijo in Hrvaško.