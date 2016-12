Čaka nas sneg, tudi po nižinah

LJUBLJANA – »Vsaj do konca leta ne pričakujemo kakšnih omembe vrednih padavin, morda le danes nekaj in ponoči, ko bo v osrednji Sloveniji padla kakšna snežinka. Lahko bo tudi kakšen centimeter snega,« nam je zjutraj povedal dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso) Uroš Strajnar.

Sneži lahko do nižin, ampak več kot nekaj snežink po osrednji Sloveniji ne bo. Danes bo morda nekaj več padavin le na vzhodu države, a bo pretoplo za sneg, poleg tega tudi še precej piha. Ponoči pa se bo veter vseeno toliko umiril, da lahko naletava tudi kaj snežnega, še pojasnjuje vremenoslovec.

Do vikenda bo potem suho, vključno z nedeljo bo vreme lepo, s hladnimi jutri. Jutranje temperature bodo pod ničlo, čez dan pa se bodo danes dvignile do 12, v četrtek pa le nekje do štiri stopinje Celzija. Do konca leta bo podobno, torej suho in hladno.

Po novem letu bo ves drugače?

Napovedi za prve dni v novem letu še niso tako zanesljive, a vse kaže na to, da se obdobje suhega vremena končuje. Vremenoslovec napoveduje nekaj padavin, koliko in v kakšni obliki, pa je še vprašanje. Glede na temperature lahko seveda tudi sneži, a o količinah je še prezgodaj govoriti.