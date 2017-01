Cafutovo družino danes iz stanovanja pod most

APAČE – Že samo, če se zazremo skozi okno tople sobe, nas v teh mrzlih dneh zmrazi. Kaj šele ob misli, da bi morali tam zunaj preživeti dneve, tedne, morda celo mesece. Za štiričlansko družino Cafuta – uradno prijavljeno v Gornji Radgoni, zadnjega pol leta pa živečo v osem kilometrov oddaljenih Apačah – je to edina zanesljiva možnost, njena kruta resnica. Seveda starši s hčerkama upajo na čudež v zadnjem trenutku – a ga morda v resnici ne bo. Slednje je celo najverjetneje. Triinšestdesetletnega očeta Milana, 54-letno mamo Patricijo ter hčerki, 18-letno Patricijo in 13-letno Karmen, prav danes, v petek, 20. januarja, mečejo na cesto. Kam bi se lahko zatekli, le kje v noči na soboto lahko legli k počitku?



Iščoč dobro dušo



Še včeraj je mama Patricija solznih oči vila roke: »Le kam naj gremo, ko nimamo prav nikamor? Lahko se zatečemo kvečjemu pod most čez reko Muro ...«



Vse, kar bi radi, je streha nad glavo – a je ta Cafutovim, tako je videti, nedosegljiva: »Vsaj za hčerki si želim, da bi jo imeli! Za človeka spodobno življenje in kolikor toliko perspektivno prihodnost.«



Iz nemoči se mama sprašuje: »Je to res preveč?«



Pred kratkim je prišla iz bolnišnice, operirali so ji hrbtenico: »Z invalidnostjo druge kategorije prejemam 400 evrov pokojnine.«



Milan, prav tako invalid, jih prejme sto manj. Družina mora tako shajati s 700 evri na mesec, kar znese 175 evrov na člana. Ko poravnajo najemnino, kurjavo in režijske stroške, jim zmanjka za hrano.



Stiska jemlje davek na raznih koncih, a najbolj boleče se odraža na zdravju, pove Patricija: »Milan je pred kratkim preživel srčni infarkt, v UKC Maribor so ga komaj rešili.«



Beseda župana Rojka



O težavah Cafutovih smo se pogovarjali z županom občine Gornja Radgona Stanislavom Rojkom: »Poznam njihovo stisko, rešitev iščemo zavzeto. Ker v občini tačas nimamo prostih občinskih stanovanj, smo Cafutovim predlagali, da se, če ni boljše možnosti, začasno preselijo v Materinski dom škofijske Karitas v Murski Soboti ali v zavetišče za brezdomce Mozaik v Murski Soboti. Tako bi jim lažje poiskali trajnejšo rešitev. Družine ne bomo pustili na cedilu. Res je tudi, da smo za ta zaplet izvedeli precej pozno, tako da nam za reševanje zmanjkuje časa. Če bodo res morali iz stanovanja v Apačah in če medtem ne najdemo trajne rešitve, bomo začasno poiskali vsaj neko premostitveno.«



Zdaj jim gre za preživetje, možnosti bi bile: »Občina Apače razpolaga z dvema stanovanjema, a mi ne moremo kandidirati, ker nimamo v njej stalnega prebivališča. Saj bi se vsi štirje zadovoljili že z enosobnim, ki je na voljo v vasi Lutverci. Dekleti bi spali v sobi, midva z možem pač v kuhinji. Ustrezalo bi nam tudi zato, da bi Karmen še naprej lahko obiskovala apaško šolo. Če bomo morali kam dlje, bo kot osmošolka ob zdajšnje prijateljske vezi, v novem okolju bo morala spet od začetka tkati nove.«



Cafutovi menda ne izpolnjujejo zahtev pravilnika, čeprav bi jih seveda rade volje: »A ni odvisno le od nas. V zdajšnjem stanovanju, iz katerega moramo, nas lastnik ni hotel uradno prijaviti. Tako uradno v občini Apače sploh nismo evidentirani. To je pomembno zaradi iskanja novega bivališča. Če bi ga hoteli iskati v okviru te občine, bi nam nekdo moral podpisati, da stanujemo pri njem. Šele tedaj bi se naša družina smela potegovati za dodelitev lutverškega stanovanja.«



V občini Gornja Radgona, kjer so Cafutovi uradno prijavljeni v bivšem najetem stanovanju, ki pa ga že zasedajo drugi, prostih stanovanj nimajo: »Nikomur nimamo kaj očitati. Tako župan Stanislav Rojko kot tudi podžupan Robert Žinkovič pa svetovalka za stanovanjske zadeve Valerija Frangež so bili v stikih z nami zelo korektni, tehtali so poti in možnosti, kako bi nam pomagali – ampak rešitve za zdaj še ni. Celo občinskega odvetnika so mi omogočili brezplačno, da je svetoval še s pravnega zornega kota – pa tudi ta poskus ni prinesel izhoda iz začaranega kroga.«



V bridke zime ledeni objem



Patricija je prišla na Štajersko iz Domžal, Milan pa je doma s Turjanskega Vrha v osrčju kapelskih vinogradov. Potem ko je med njima preskočila iskrica in sta z upanjem na lepše življenje zasnovala družino, jima stanovanjskega vprašanja ne tedaj ne pozneje ni uspelo povsem urediti.



Nazadnje, od novembra 2015 do avgusta 2016, so Cafutovi živeli v Gornji Radgoni, nakar so se preselili v Apače, od koder pa se zdaj morajo izseliti: »Vedno smo bili podnajemniki, in šele ko smo stanovali v stolpnici v Vrtni ulici v Gornji Radgoni, sva lastniku ponudila, da bi namesto najemnine plačevala obroke, tako da bi nekoč stanovanje postalo naše, hčerki pa bi, ko naju več ne bo, imeli vsaj kje bivati. Lastnik je odvrnil, da tisto stanovanje ni na prodaj, a nama je prisluhnil ter obljubil, da bo poiskal primernega. In res, ponudil nam je najprej neko staro hišo v Boračevi, potem pa to stanovanje v Apačah, ki bi ga lahko odkupili na obroke za 36.000 evrov.«



Potem ko so se že vse lepo dogovorili, pa se je nepričakovano zapletlo: »Ta naš prejšnji stanodajalec je nameraval sam odkupiti apaško stanovanje, ki bi ga naprej prodal nam, kot smo že povedali, na obroke. Ker pa je kupo-prodaja nekje malo pred sklenitvijo spodletela, nam je lastnik le sporočil datum, ko moramo stanovanje zapustiti.« Ta datum je 20. januar.



A to še ni vse: »Ker živimo tukaj že pol leta brez uradne prijave bivališča, torej na črno, so nas obiskali policisti. Ampak mi se seveda ne moremo prijaviti brez privolitve lastnika stanovanja. Lastnik ne privoli. Policisti so nam določili, da se moramo prijaviti do 20. januarja. Z dveh strani isti datum torej. Brez pardona moramo iz stanovanja. Toda kam? Ker so vsa iskanja možnih rešitev doslej jalova, nam preostane le še, da se zatečemo pod most čez Muro.«



Kaj pa če bi se vrnili v prejšnje stanovanje, ki so ga najemali v Gornji Radgoni, nas prešine odrešilna misel. Pa tudi to ne gre, medtem se je vanj vselil že novi najemnik.



Se je pa Cafutovim med iskanjem svoje strehe nad glavo razkrilo, da sploh niso osamljeni: »Še precej družin z majhnimi otroki je zašlo v kočljive situacije, ki bolj ali manj spominjajo na našo kalvarijo.«



Ker pod črnim obupom vendarle tli še kanček upanja, Cafutovi komaj zmorejo povedati, da bi jih lahko odrešil dogovor obeh županov, apaškega in gornjeradgonskega. Ali pa če bi kateri apaški občan privolil, da ju vsaj formalno prijavi na svojem naslovu – da bi potem smeli kandidirati za enosobno stanovanje v Lutvercih.