Butalsko glavo v vsako notranjsko hišo

Iz pene, ki so jo pozneje razrezali na manjše kose, so nastajali butalski obrazi. Foto: Primož Hieng

Novinci so se pridružili 10 butalcem, ki so jih ustvarili lani. Notranjski regijski park in Pustno društvo Cerknica sta 14 dni pred začetkom letošnjih pustnih norčij že drugič pripravila štiridnevno delavnico, na kateri je letos pri ustvarjanju butalcev sodelovalo 11 ljudi, med njimi 5 žensk.

Na njej so si udeleženci pod mentorstvom Martina Petriča, akademskega oblikovalca vizualnih komunikacij, izdelali lastne butalske glave. Z njimi bodo nastopili v cerkniškem pustnem karnevalu v nedeljo, 11. februarja. Letošnja tematika cerkniškega pusta je butalska veselica.

In kje so avtorji novih butalcev tokrat dobili navdih? »Tema je vedno enaka, to je avtoportret, saj ljudje najbolj poznamo samega sebe,« razloži Petrič.

Nastanek butalske maske ni tako preprost, kot se zdi na prvi pogled. »Lani smo še na papirju skicirali bodoče maske, letos pa sem to opustil, saj sem spoznal, da je za mnoge že risanje velik problem. Mnogo boljša pot do maske je bila uporaba plastelina, iz katerega so si udeleženci izdelali vsak svoj model, ki je bil izhodišče za to, kaj so nato izrezali iz pene. Nekateri so zelo dobro zadeli osnovno obliko, ki so si jo zamislili, drugi nekoliko manj. Veliko lahko naredijo še z detajli in barvanjem butalske glave.«

Na delavnici je butalce ustvarjalo 11 udeležencev, med njimi 5 žensk.

Petrič je tudi letos za izdelavo naročil posebno peno; gre za dva kubična metra take pene, ki so jo razrezali na manjše kose, iz njih so nato nastajali butalski obrazi. Pri delu gre v glavnem za odvzemanje materiala, saj je morebitno dodajanje skorajda nemogoče. »Da, pri tem delu gre res samo za odvzemanje gradiva, konkretno torej pene, lahko pa bi na končno obliko butalca prilepili ušesa in še kaj, na primer dodali nakit in podobno. Če pa avtor kakšno stvar preveč odvzame, je treba malo improvizirati, ampak to pri butalcih ni prav nič narobe.«

Ko so udeleženci izdelali zamisli, po katerih so pozneje nastale butalske glave, so se končno lotili dela. Nadeli so si posebne bele kombinezone, zaščitne maske in zaščitna očala, saj je bilo nekaj odpadnega materiala, pri brušenju pa je bilo veliko drobnih delcev in belega prahu. Za osnovno obliko so uporabili približno 30 cm dolge nože iz rezilnega jekla, ki so bili zelo dobro nabrušeni, celo kar malo nevarni. Potem je prišlo na vrsto grobo brušenje s kotno brusilko in lamelnim diskom, sledilo je fino brušenje s premim brusilnikom in brusilnim papirjem. Na koncu je prišlo na vrsto barvanje, a čopičev ne potrebujemo, dovolj sta kos pene in ustrezna barva. Dodamo še lase, ki jih naredimo iz prediva ali drugih materialov, na primer ovčje volne, žime konjskih repov in podobno. Lahko bi uporabili še lesena očala ali kar koli drugega.

Še zamisel Martina Petriča: »Želimo si, da bi butalsko glavo prinesli v vsako notranjsko hišo, čeprav jih imamo že v Ljutomeru, Kopru in Ljubljani pa še kje. Ljudje prihajajo od vse povsod, na tokratni delavnici je bil celo mlad fant iz Novega mesta, ki je glavo butalca ustvarjal skupaj z dedkom.«

Dedek je bil Valentin Novak, mlademu fantu iz Novega mesta pa je ime Tin. »Vnuk Tin ima kar precej smisla za oblikovanje, zato sem ga povabil na delavnico izdelave butalskih mask,« je povedal gospod Valentin. »Prav tako mu je všeč butalska dežela, jaz pa sem mu pri oblikovanju priskočil na pomoč. Komu je podoben? Ja, butalcu, seveda, vsakemu malo. Zelo sem zadovoljen z udeležbo na tej delavnici, saj sem spoznal veliko novih stvari, na primer material in tehniko izdelave ter vse preostale postopke. V nedeljski karnevalski sprevod v Cerknici bo šel vnuk, saj je to bolj za mlade.«

Še en mladenič je sodeloval na delavnici. Jan Urbar je povedal, da mu je bila izdelava butalske maske zelo všeč, želi pa si, da bi lahko tudi v prihodnjem letu prišel na tako delavnico. »Na začetku je šlo bolj težko, potem pa je izdelava počasi stekla,« je povedal Jan. In kakšen bo butalec? »Neumen,« je na kratko odgovoril.