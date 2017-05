Burno bo, svarijo pred nevihtami

LJUBLJANA – Še nekaj časa nas bo božalo prijetno toplo sonce, potem pa sledi nova sprememba. Na žalost prav za konec tedna.

Danes bo pretežno jasno, ponekod bo pihal šibak južni veter, temperature pa se bodo dvignile do že zelo prijetnih 26 stopinj Celzija. Tudi petek bo še pretežno jasen z dnevnimi temperaturami do 28 stopinj, a se bo popoldne od zahoda že pooblačilo, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

V noči na soboto bodo krajevne padavine zlasti v zahodni Sloveniji, sobota pa bo zmerno do pretežno oblačna s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo čez dan razširile nad večji del države, ob tem pa se bo tudi malce ohladilo – čez dan napovedujejo okoli 20 stopinj, marsikje tudi manj.

Rumeno opozorilo

Vremenoslovci so karto Slovenije za soboto obarvali v rumeno, ki pomeni najnižjo stopnjo opozorila. Zapisali so, da bodo lokalno mogoči močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, lokalno pa lahko narastejo hudourniki. Zlasti v vzhodni polovici države bo tudi zapihalo – od 50 do 70 kilometrov na uro. Veter lahko maje drevesa in lomi manjše veje, zato priporočajo previdnost v prometu, pozorni pa bodite tudi na bližajoče se nevihtne oblake. »Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo.«

V nadaljevanju bo pomladno

Padavine bodo v glavnem ponehale v nedeljo popoldne, zapihal bo severovzhodnik. Vse do petka bo ob dopoldnevih dokaj sončno, popoldne pa bodo še mogoče krajevne plohe ali nevihte. Temperature se bodo gibale med 20 in 25 stopinjami.