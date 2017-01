Burna napoved: do –20 s sunki burje do 185 km/h

LJUBLJANA – Poročali smo, da je zjutraj Štajerce presenetila pošiljka snega, ki je povsem blokirala ceste, kar so posnele Darsove kamere . Vremenoslovci so izdali opozorilo zaradi močnega vetra. »Od četrtka sredi dneva do noči na soboto bo zelo vetrovno. V kombinaciji z nizkimi temperaturami bo občutek mraza zelo izrazit,« so zapisali na spletni strani.

Slovenija oranžna

V četrtek bo v višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju pihal okrepljen severni veter s sunki nad 70 km/h, na Ilirskobistriškem in tudi ponekod drugod na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja s sunki nad 100 km/h. Vetrovno bo tudi v petek, ko bodo predvidoma sunki vetra tudi v severovzhodni Sloveniji presegli 70 km/h.

Podrobneje o vremenu preberite tukaj

A za petek to ni edino opozorilo. Za ta dan in prihajajoči vikend so izdali rumeno in oranžno opozorilo za celotno Slovenijo zaradi ekstremno nizkih temperatur. Jutri naj bi se jutranje temperature spustile do –13.

Hrvati opozarjajo in svarijo

Še bolj kot v Sloveniji pa na ekstremne vremenske razmere opozarjajo Hrvati. Za Istro in Kvarner so namreč izdali zaradi orkanske burje kar rdeče opozorilo, saj naj bi dosegla sunke do 185 kilometrov na uro. Drugod po državi pa so razglasili oranžno opozorilo. V noči na vikend napovedujejo, da se bodo temperature ponekod spustile do –20, še posebej v gorskem svetu. Sneg naj bi poleg notranjosti zapadel tudi na območju Jadrana in na nekaterih otokih. Ekstremno nizke temperature napovedujejo tudi v nedeljo zjutraj.

Zaradi vseh teh napovedi Hrvati pričakujejo težave tudi v prometu.