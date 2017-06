Burja ustavila promet

AJDOVŠČINA – Opozorila vremenoslovcev so se uresničila: zaradi burje je na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti Ajdovščina–Vipava prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.



Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med počivališčem Studenec in Razdrtim proti Kopru sedaj oviran promet, sporoča prometnoinformacijski center.

Še vedno velja tudi opozorilo zaradi mogočega povečanega plimovanja .



