Burja prevrnila tovornjak, promet ovira sneg

AJDOVŠČINA – Ob 6.06 je na hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo sunek burje prevrnil tovornjak, poroča uprava za zaščito in reševanje. Nihče ni poškodovan.

Prometnoinformacijski center je zato sporočil, da je na vipavski hitri cesti na uvozu za Ajdovščino v smeri Razdrtega promet oviran.

Prepovedi zaradi burje in snega

Na hitri cesti Nova Gorica–Razdrto med Selom in Nanosom je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na cesti Podnanos–Manče–Vipava pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Zaradi snega na cestišču je na cesti Col–Črni Vrh prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna za osebna vozila z verigami, še poroča prometnoinformacijski center.