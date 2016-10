BTC City Ljubljana privabil več kot 170.000 obiskovalcev

Festival nakupov in zabave dvakrat letno razveseli modne navdušence, ljubitelje zabave in doživetij. Minuli vikend je ta osrednji dogodek v zabavno nakupovalnem koledarju potekal že 26. zapored in privabil množico obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Zahvaljujoč infrastrukturnim izboljšavam, ki so v letošnjem letu dodobra preobrazile BTC City Ljubljana, so lahko obiskovalci do slovenske meke zabave in nakupovanja varno in hitro prišli peš, na kolesu, z mestnim avtobusom ali avtomobilom.

Damjan Kralj, član uprave družbe BTC in direktor za trženje in marketing, je nad živahnim dogajanjem navdušen: »BTC Cityji so eden ključnih stebrov poslovanja družbe BTC. Z dogodki kot je Festival nakupov in zabave uresničimo želje naših obiskovalcev po izjemnem nakupovalnem doživetju, ki ga prepletamo tudi z zabavnimi vsebinami. Da delamo prav, vsakič znova množično potrjujejo zadovoljni uporabniki na eni strani in naši poslovni partnerji na drugi.«

Glavni soustvarjalci Festivala nakupov in zabave so ponudniki izdelkov in storitev iz celotnega območja tega največjega slovenskega nakupovalnega središča, med katerimi so denimo nedavno prenovljena trgovina Baby Center, središče najnovejših modnih trendov Emporium, največja veriga športnih trgovin na svetu Intersport in Optika Clarus kot eden izmed vodilnih ponudnikov na področju trgovine z očali in optičnimi pripomočki. Ponudniki so s popusti in ugodnostmi pripravili nepozabno nakupovalno doživetje, ki je izvabilo nasmeh na lica obiskovalcev.

Dvodnevno dogajanje je popestril spremljevalni program za vse generacije na več lokacijah: na glavnem prizorišču na trgu med Dvorano A in Tržnico BTC City, v Dvorani A, na Trgu mladih, v spodnji etaži Emporiuma ter na parkirišču pred Športnim Centrom Millenium. Še posebej je odmevalo z glavnega prizorišča, kjer so se zvrstili gledališčni, športni in modni nastopi, obiskovalci pa so se lahko prepustili čarovniškim iluzijam. Vikend so zaznamovali še trendi s področja trajnostne mobilnosti, kulinarična razvajanja in ustvarjalne delavnice ter zabavni program za najmlajše. Dogodek se bo še posebej vtisnil v spomin sodelujočim na kolesu sreče in iz nagradni igri BTC City, v okviru katere so bili podeljeni darilni boni v skupni vrednosti 3.000 evrov.

Že prihodnji vikend se živahno vzdušje seli v BTC City Murska Sobota in v BTC City Novo Mesto. V Prekmurju bo zabavno nakupovanje odmevalo v soboto, 22. oktobra, na Dolenjskem pa že v petek, 21. in se nato nadaljevalo dan kasneje. Oba dogodka že vrsto let privabljata okoliške prebivalce k ugodnim nakupom in pestremu dogajanju. Več o programih najdete na spletni strani www.btc-city.com/fnz, kjer bosta dan pred dogodkoma objavljena seznama popustov in ugodnosti.