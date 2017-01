Bruselj pritrdil Hrvaški, ne Sloveniji

BRUSELJ, LJUBLJANA – Evropska komisija bo danes kljub nasprotovanju Slovenije sprožila postopek za sprejetje zakonodaje v obliki delegiranega akta, s katerim želi Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Skupina strokovnjakov za vino bo danes prvič razpravljala o osnutku delegiranega akta, kar velja za začetek postopka.

Komisija vztraja, da bo teran še vedno zaščiten izključno kot slovensko vino, Hrvaška pa bo lahko ime sorte grozdja teran uporabljala pri označevanju vina z zaščiteno označbo porekla z imenom Hrvatska Istra. Pri označevanju bo treba upoštevati stroge pogoje. Napis teran bo moral biti manjši kot napis Hrvatska Istra in oba naziva bosta morala biti na istem vidnem polju, torej na sprednji ali hrbtni strani steklenice.

Židan: Hrvaška se dogovarja za hrbtom

Slovenija kljub tem zagotovilom trdi, da bruseljska rešitev potencialno neposredno ekonomsko ogroža slovenske proizvajalce. A gre še za veliko več kot zgolj za zaščito terana, opozarja slovenski kmetijski minister Dejan Židan. Židan komisiji med drugim očita, da se je s Hrvaško dogovarjala za njenim hrbtom in torej ni ravnala v dobri veri ter da bi z načrtovano izjemo ustvarila nevaren presedan in prekoračila svoje pristojnosti. Vse to po ministrovih besedah ustvarja zelo negativno podobo EU v Sloveniji. Legalizacija kršenja pravnega reda v drugi članici le še krepi negativna čustva do EU, kar je zelo nevarno, je pred časom opozoril minister. Židan je sicer zadovoljen, ker je Slovenija uspela vzbuditi veliko zanimanja med članicami za to vprašanje, ne pričakuje pa, da bi ji uspelo zbrati dvojno večino, ki je potrebna za zavrnitev delegiranega akta.

Delegirani akt je mogoče zavrniti s 55 odstotki glasov članic, ki predstavljajo 65 odstotkov prebivalstva unije. Po Židanovem mnenju je malo verjetno, da bi se toliko članic izpostavilo, saj ima vsaka država kakšno odprto težavo s komisijo. Ker tako Slovenija kot Evropska komisija vztrajata pri svojem, prepričani, da je zakon na njuni strani, se trenutno zdi, da se slovenski tožbi proti komisiji na Sodišču EU v Luksemburgu ne bo mogoče izogniti. Ko delegirani akt začne veljati, ima članica dva meseca časa, da vloži tožbo na evropsko sodišče, je v ponedeljek v Bruslju pojasnil Židan in ponovil, da bo Slovenija to tudi storila, če bo šlo tako daleč.

Hrvaška je že ves čas, odkar je komisija decembra razkrila svoje načrte, redkobesedna. V celoti bo podprla odločitev komisije, ne glede na to, kakšna bo, je v ponedeljek v Bruslju dejal hrvaški kmetijski minister Tomislav Tolušić.