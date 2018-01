Bruselj poglobljeno preiskuje NLB

BRUSELJ – Evropska komisija dvomi, da je slovenski decembrski predlog v povezavi z odlogom prodaje NLB enakovreden prvotni prodajni zavezi, zato je začela poglobljeno preiskavo, so danes uradno sporočili v Bruslju. Ključno je zagotoviti dolgoročno vzdržnost banke in enako obravnavo članic EU, poudarja komisarka za konkurenco Margrethe Vestager.

»Slovenija je predlagala spremembe zaveze o prodaji 75 odstotkov svojih delnic v NLB in zamudila rok iz obstoječe zaveze. Članice so dolžne izpolnjevati svoje zaveze. Na tej stopnji komisija dvomi, da je novi predlog Slovenije enakovreden prvotni zavezi, zato je začela poglobljeno preiskavo,« je poudarila komisarka za konkurenco. »Poskrbeti moramo, da bo NLB, ki je prejel znatno državno pomoč, dolgoročno sposoben preživeti, tudi zaradi slovenskih davkoplačevalcev. Pri tem moramo zagotoviti enako obravnavo vseh držav EU. V času preiskave bomo še naprej konstruktivno sodelovali s slovenskimi organi,« je še izpostavila Vestagerjeva.

Delna prodaja državnega deleža v NLB je ključna

Na omenjeni podlagi je komisija banki NLB decembra 2013 odobrila znatno državno pomoč v vrednosti do 2,32 milijarde evrov. Slovenija je maja 2017 zaprosila za postopno prodajo svojih delnic NLB v dveh tranšah, kar je komisija odobrila, so ob sprožitvi preiskave spomnili v Bruslju. Vendar pa je Slovenija junija 2017 zadržala prodajo NLB in nato ni izvedla prodaje prve tranše svojih delnic v NLB do konca leta 2017. Prav tako ni imenovala skrbnika, da bi tako izpolnila alternativno zavezo o odprodaji balkanskih hčerinskih družb. »Glede na to, da Slovenija ni izpolnila svojih zavez, državna pomoč NLB leta 2013 ni bila izvedena zakonito,« poudarja komisija.

Slovenski organi in druge zainteresirane tretje osebe imajo možnost, da predložijo pripombe na predhodno mnenje komisije, ne da bi to vplivalo na izid preiskave. Slovenski predlog predvideva precejšnje podaljšanje roka prodaje, imenovanje neodvisnega skrbnika, ki bi do dokončanja prodaje izvrševal delničarske pravice države, in prenehanje uporabe vseh drugih obstoječih zavez s konca lanskega leta, povzema komisija.

Zlasti morajo novi ukrepi po navedbah komisije zagotoviti sposobnost preživetja NLB v enaki meri kot prvotne zaveze in obravnavati morebitno dodatno izkrivljanje konkurence. Med pomisleki komisija izpostavlja dvom, da imenovanje neodvisnega skrbnika lahko zagotovi sposobnost preživetja NLB v enaki meri kot sprememba lastništva. Ta bi namreč banki omogočila, da bi lahko na vseh ravneh delovala izključno z namenom doseganja tržnih ciljev, ne da bi krmarila med nasprotujočimi si kratkoročnimi ali dolgoročnimi političnimi cilji.