Bruselj nad Slovenijo zaradi hrupa

LJUBLJANA – Ministrstvo za okolje in prostor je od Evropske komisije prejelo še en uradni opomin, tokrat zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Ministrstvo mora na očitke odgovoriti do konca novembra. Iz uradnega opomina izhaja, da Slovenija ni izpolnila vseh obveznosti iz direktive, saj ni izdelala akcijskih načrtov za aglomeraciji Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor, za pomembne ceste in pomembne železniške proge, so sporočili z okoljskega ministrstva.

To je v lanskem letu sicer začelo izdelavo strokovnih podlag za namen akcijskega načrta za obe občini, vendar postopek javnega naročila zaradi postopkovnih vzrokov ni bil zaključen. Glede na to, da bi v navedenem primeru strokovne podlage izhajale iz rezultatov strateških kart hrupa, ki temeljijo na prometnih obremenitvah za leti 2011 in 2012, bo ministrstvo pristopilo k pripravi novega javnega naročila, pri katerem bodo kot izhodišče uporabljeni zadnji razpoložljivi podatki, so še dodali.

Slovenija je iz Bruslja že konec septembra prejela več opozoril zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz zakonodaje EU. Na okoljskem področju je šlo takrat za uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos evropske direktive o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem v slovenski pravni red.