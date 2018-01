Bruhal je kri, klic v sili pa dvakrat prekinjen

V celjski bolnišnici zatrjujejo, da so bili vsi postopki ob sprejemu klica in pozneje obravnavi pacienta v skladu z njihovimi protokoli. Foto: Mojca Marot

HRAMŠE – »Grozno je bilo, ko sem videl zeta, kako objema straniščno školjko in bruha. Bljuval je koščke krvi, bil je v krču, v obraz pa ves zabuhel. Meni kot laiku se je zdelo kritično, pomislil sem, da mora takoj v bolnišnico,« nam opiše dogajanje Branko Lešnik iz Hramš, ki je prejšnji teden v torek malo pred 22. uro zato klical na številko 112.

»Povedal sem, da bi potreboval prevoz za bolnika, in prevezali so me k dispečerju reševalne službe. Njemu sem se predstavil, govoril sem počasi, da si je lahko zapisal tudi naslov, in prosil za prevoz zeta, ker bruha kri,« opisuje dogajanje sogovornik. Dispečer mu je zastavil še nekaj vprašanj, med drugim, koliko krvi naj bi zet izbljuval, a mu tega naš bralec ni znal povedati, saj je bil zunaj zaradi težav s signalom, z zetom v hiši pa je bila hčerka. Dispečer je rekel, da ga bo prevezal k dežurni zdravnici, ko se je naš sogovornik vrnil v hišo, da bi preveril stanje zeta, pa je bila zveza prekinjena. Mimogrede, da imajo v kraju res težave s signalom, smo se prepričali tudi sami.



