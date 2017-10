Bris, ki lahko reši življenje

LJUBLJANA – Mnogi radi priskočijo na pomoč, pa ne samo s svojim znanjem in rokami. Številni darujejo kri, pa tudi bris ustne sluznice. Zadnje je pomembno, saj je presaditev krvotvornih matičnih celic (KMC) v veliko primerih edina možnost za preživetje odraslih bolnikov in otrok z levkemijo, limfomom, plazmocitomom, mielodisplastičnim sindromom in številnimi drugimi boleznimi. »Ker darovalec KMC za bolnika ne more biti kdor koli, obsežnejši register različnih potencialnih darovalcev pomeni več možnosti, da se najde ustrezen darovalec in se tako omogoči preživetje bolniku, ki darovane KMC potrebuje,« pojasnjuje strokovna direktorica Zavoda RS za transfuzijsko medicino (ZTM) Polonca Mali.

Vpis v register temelji na solidarnosti in altruizmu. Veljajo podobni principi kot pri krvodajalstvu.

V Register Slovenija Donor je trenutno vpisanih 17.793 potencialnih darovalcev in je vključen v svetovni register darovalcev KMC Bone Marrow Donors Worldwide. S tem se omogoča iskanje med darovalci z vsega sveta. »Večji je nabor darovalcev, večja je možnost, da bomo našli bolniku tkivno skladnega darovalca.«

Kaj sledi, če se bris ujema?

»Vpis v register je enostaven, nič ne boli, dolgoročno pa lahko nekomu reši življenje. V register se lahko vpiše vsaka zdrava oseba, stara od 18 do 45 let. Vpisi potekajo na Zavodu za transfuzijsko medicino in transfuzijskih centrih po Sloveniji ali na organiziranih skupinskih vpisih in krvodajalskih akcijah. Postopek je zelo preprost. Vse, kar je treba storiti, je, da oddaš nekaj osebnih podatkov in bris ustne sluznice. Darovalec se postane le v primeru, če se ugotovi ujemanje v tkivnih znamenjih z bolnikom, ki potrebuje presaditev KMC,« pojasnjujejo pri zavodu za transfuzijo. Dodajajo, da je 0,3 odstotka doslej vpisanih v slovenski register tudi dejansko darovalo KMC.

»Če se posameznik, ki je vpisan v register, po pozivu odloči za darovanje KMC in so izpolnjeni vsi zdravstveni pogoji, se postopek začne. Medicina je v zadnjih desetletjih izredno napredovala, zato je danes darovanje oz. odvzem KMC dokaj preprost. Odvzem poteka iz venske krvi s postopkom afereze na celičnem ločevalcu. Izjemoma oz. tedaj, če se darovalec tako odloči sam, pa tudi s postopkom odvzema kostnega mozga iz ploščatih medeničnih kosti v splošni anesteziji.« S pomočjo akcije »daj se na seznam«, ki se izvaja od aprila, se je register povečal za šest odstotkov: »Vsem potencialnim darovalcem in podpornikom se iskreno zahvaljujemo.«