Brinove veje zadimijo  najboljše klobase

RIBNICA – Za dolino Kostela je še danes značilno sušenje izdelkov iz mesa, v domačem narečju bolj znano kot kostevsko šišilo. Martin Marinč, ravnatelj tamkajšnje osnovne šole ter godec v skupini Prifarski muzikanti, razloži, da je šišilo pravzaprav prostor v izbi, kjer so od nekdaj sušili klobase, salame, pleče, slanino, batac (stegno), zarebnik (svinjska rebra). »Ljudje v teh krajih niso spadali med bogate. Zredili so si enega pujsa, redkeje dva. Pri naši hiši na prisojni legi v vasi Podplanina nad Kolpo smo, tega se spominjam iz rosnih let, meso sušili tudi za številna druga vaška lačna usta. Meso smo najprej pripravili v paci, dimili pa malo, zgolj za dišavo in konzervans. Še vedno je najboljši dim brinovih vej, te naredijo tisto pravo aromo.«



Marinč nadaljuje: »Naši predniki so si ob mesu kvasili grlo z rakijo (žganjem) in vodo. Vina v naših krajih ni.«



Z dežele ob Kolpi



Njegov sokrajan Brane Južnič je pred desetletjem začel novo poglavje z zamislijo, da bi izročilu dali vetra v jadra tudi z ocenjevanjem in pokušino salam, klobas in slanine, ki jih po tradiciji za lastne potrebe sušijo in zorijo na območju komaj rojenega meddržavnega projekta Svet Kolpe. Njegov namen je, da bi izoblikovali prepoznavne turistične izdelke ob Kolpi, ki se je dotikajo slovenske občine Osilnica, Kostel, Kočevje in Črnomelj ter hrvaške Čabar, Delnice, Skrad in Brod Moravice.



»Deset let mineva od prvega ocenjevanja, sušilci mesnin so izziv vzeli zares, saj komisiji vsakič prinesejo dobre izdelke. Da je bilo tako tudi letos, dokazujejo visoke ocene in priznanja,« prizadevnost sodelujočih pohvali Anita Šakič iz Zavoda za kulturo in turizem Kostel.



Šestčlanska komisija je letos pod drobnogled vzela 58 tekmovalnih vzorcev, od tega osem salam iz svinjskega, 13 salam iz divjačinskega in drugega mesa, 19 slanin in 18 klobas. V kategoriji slanine je največ točk zbral Aleš Jurkovič, v kategoriji svinjske klobase in salame Anže Beljan, v kategoriji divjačinske salame pa Peter Lakner.



»Ključne razlike so v podrobnostih, zato so tudi pri ocenjevanju odločale malenkosti. A ne glede na različice so vse dobrote hitro pošle; tako najboljše kot vse druge,« zadovoljen ugotavlja predsednik ocenjevalne komisije Peter Indihar.



Pri planincih in jamarjih



Salame na Ribniškem ocenjujejo že sedemnajsto leto. Skupina prijateljev dogodek pripravlja pri koči Planinskega društva Ribnica, lučaj od božjepotne cerkvice pri sveti Ani. Ocenjevalnih vzorcev je tokrat prejela 30, šestčlanska komisija, ki jo je vodil Alojz Lovšin - Špiček, je ocenjevala videz, prerez, strukturo, okus, sestavo in aromo.



»Na splošno je bila večina primerkov kakovostna, je pa imela komisija sorazmerno strog kriterij,« meni Leon Lovšin, ki pri pripravi ribniške salamijade sodeluje že od začetka.



Najboljše domače salame izdelujejo oktobra, do ocenjevanja pa dozorevajo oziroma se sušijo, kar je najzahtevnejši del postopka do končnega izdelka.



Kot najboljšo je komisija ocenila salamo Tonija Zupanca z Izlak, z nekaj manj točkami sta sledili salami Mihe Lesarja iz Jurjevice in Dejana Drobniča iz Slatnika.



Štiristo petdeset metrov nižje so v domu Jamarskega društva Ribnica, ki ga je pred leti lično obnovil Matjaž Mrhar, pripravili drugo špeharjado. Na njej ocenjujejo kakovost doma pripravljenega špeha, ki znova postaja vse bolj uporaben in za zdravje koristen ter priljubljen suhomesni izdelek.



Lani je špeh ocenjevala komisija, ki jo je vodil dr. Stanislav Renčelj, vrhunski strokovnjak na področju mesnih izdelkov, tokrat so delo vestno opravili njegovi komisijski učenci France Zbašnik, Janez Rus, Slavko Horvat, Alojz Lovšin in Zoran Golež.



Največ točk med 18 primerki so prisodili špehu, ki ga je prinesel Pavel Sauer iz Črnega Potoka pri Kočevju, na drugo mesto se je uvrstil Janez Rigler iz Ribnice, tretji so bili ekipni Ljubiteljski mesarji iz Ribnice.



Ozračje se je pred razglasitvijo zelo razživelo, saj je meh raztegnil nadobudni Jaka Oražem iz Prigorice.



»Množični obisk nas opogumlja, da bomo prihodnje ocenjevanje naredili morda celo regijsko,« sklene Matjaž Mrhar.