Brije močan veter: drevesa padajo, odkriva strehe

MARIBOR – Že zgodaj zjutraj, ob 5.55, so z Vitanjskega Skomarja poročali, da je močan veter poškodoval okoli 150 kvadratnih metrov ostrešja hleva. Gasilci PGD Vitanje so ga prekrili s folijo.

Ob 6.19 je v Ljubnici, občina Vitanje, močan veter čez cesto podrl tri drevesa. Gasilci PGD Vitanje so jih razžagali in odstranili.

Malo po 7. uri so z Brega, občina Žirovnica, poročali, da veter odnaša opeko s strehe.

Še dobro uro kasneje je veter podrl drevo na cesto v Središču ob Dravi, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci so ga razžagali in odstranili.

Na lokalni cesti Ravne na Koroškem–Stražišče je odlomljena veja poškodovala telekomunikacijski kabel in ovirala promet.

Okoli 10. ure so o padlem drevesu poročali tudi s širšega območja občine Sevnica. Podrlo se je na cesto Konjsko–Laze pri Boštanju.