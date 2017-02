Brezposelnost švignila k višku: januarja na zavod novih 12.983 Slovencev

LJUBLJANA – V Sloveniji je bilo januarja registriranih 103.736 brezposelnih, kar je 4,1 odstotka več kot decembra in 12,2 odstotka manj kot januarja lani. Povečanje na mesečni ravni je predvsem posledica izteka zaposlitev za določen čas, je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje.

Skoraj 13 tisoč novih brezposelnih

Januarja se je na novo prijavilo 12.983 brezposelnih, kar je 44 odstotkov več kot decembra in 7,5 odstotka manj kot januarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 8392 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1023 iskalcev prve zaposlitve ter 2220 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Zavod je iz evidence odjavil 8862 oseb, od tega se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6309, kar je 57,8 odstotka več kot decembra in 5,9 odstotka manj kot januarja lani.

Izjemi Novo mesto in Trbovlje

Število brezposelnih se je na mesečni ravni povečalo v vseh območnih službah zavoda, razen na območju Novega mesta in Trbovelj, kjer se je zmanjšalo za po 0,1 odstotka. Največjo rast so zabeležili v Velenju (+8,1 odstotka) in na Ptuju (+8 odstotkov).

Na letni ravni pa se je število registriranih brezposelnih v vseh območnih enotah zmanjšalo, najbolj v Novem mestu (–21,6 odstotka), Novi Gorici (–19,2 odstotka) in Trbovljah (–17,9 odstotka).