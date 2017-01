Brezposelnost poskočila za 2,9 odstotka

LJUBLJANA - Konec decembra je bilo v Sloveniji registriranih 99.615 brezposelnih oz. 2,9 odstotka več kot novembra in 11,9 odstotka manj kot decembra 2015. Kot je danes objavil zavod za zaposlovanje, je bilo lani v povprečju prijavljenih 103.152 brezposelnih oz. 8,5 odstotka manj kot 2015, zaposlilo se je za 5,5 odstotka več brezposelnih.

Zavod za zaposlovanje: Ugodna gibanja

Na zavodu je bilo v letu 2016 v povprečju prijavljenih 103.152 brezposelnih oseb, kar je 8,5 odstotka manj kot v povprečju leta 2015. Medtem se je iz evidence odjavilo 103.431 brezposelnih, od teh 74.856 zaradi zaposlitve, kar je 5,5 odstotka več kot v letu 2015.

Na novo se je lani prijavilo 89.970 brezposelnih oseb, kar je 7,4 odstotka manj kot leta 2015. Največ je bilo takih, ki so izgubili zaposlitev za določen čas (49.476), prijavilo se je še 14.188 iskalcev prve zaposlitve in 13.990 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Glede na leto 2015 se je na zavodu prijavilo za 10,4 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, za 9,6 odstotka manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 7,5 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

»Leto 2016 so zaznamovala ugodna gibanja,« so ocenili na zavodu. Brezposelnost se je med letom zmanjševala, število brezposelnih je junija po daljšem času znova upadlo pod 100.000 - nazadnje je bila ta raven septembra 2009.

Več kot 1700 stečajnikov in presežnih delavcev

Na zavodu se je sicer decembra na novo prijavilo 9019 brezposelnih oseb, kar je 22,8 odstotka več kot novembra in 20,8 odstotka manj kot decembra 2015. Med novoprijavljenimi je bilo 5560 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 728 iskalcev prve zaposlitve in 1728 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 6247 brezposelnih oseb, ki jih je decembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 3997 oseb, kar je 21,9 odstotka manj kot novembra in 29,4 odstotka več kot decembra 2015.

Brezposelnost se je decembra v primerjavi z novembrom zmanjšala v območnih službah Nova Gorica (-0,9 odstotka), Novo mesto (-0,4 odstotka) in Trbovlje (-0,3 odstotka), v ostalih območnih službah pa se je povečala. Bolj od državne ravni se je brezposelnost povečala v območnih službah Murska Sobota (+6,8 odstotka), Kranj (+5 odstotkov), Maribor (+4,9 odstotka), Ptuj (+4,8 odstotka) in Sevnica (+4,6 odstotka).

Število registriranih brezposelnih je decembra na letni ravni ostalo nižje v vseh območnih službah. Največji upad so zabeležili v območnih službah Nova Gorica (-20,4 odstotka), Novo mesto (-19,4 odstotka), Trbovlje (-15,6 odstotka), Kranj (-13,6 odstotka), Velenje (-12,9 odstotka) in Murska Sobota (-12,5 odstotka), medtem ko so imeli najmanjši upad v območni službi Maribor (-8 odstotkov).