Brezposelnost neusmiljeno raste: nehali bodo objavljati

LJUBLJANA – Stopnja registrirane brezposelnosti se je decembra glede na november zvišala za 0,4 odstotne točke, na 10,8 odstotka. Na letni ravni je bila sicer nižja za 1,5 odstotne točke, kažejo podatki statističnega urada. Med moškimi se je zvišala za 0,7 odstotne točke, na 10 odstotkov, med ženskami pa znižala za 0,1 odstotne točke, na 11,7 odstotka.

Konec zaposlitev za določen čas

Število delovno aktivnih oseb se je decembra lani glede na november zmanjšalo za 0,8 odstotka, na približno 824.500. Med moškimi se je število delovno aktivnih zmanjšalo za 1,3 odstotka, na približno 450.100, med ženskami pa za 0,2 odstotka, na približno 374.400, kažejo danes objavljeni podatki Statističnega urada RS. Število registriranih brezposelnih se decembra običajno poveča, saj se takrat v evidenco brezposelnih v večji meri prijavijo tisti, ki jim poteče zaposlitev za določen čas.

Glede na december 2015 je bilo število vseh delovno aktivnih oseb decembra lani večje za 2,6 odstotka, število samozaposlenih pa se je zmanjšalo za 2,3 odstotka, na približno 87.100. Izraziteje se je v tem obdobju zmanjšalo število samozaposlenih moških, in sicer za 2,6 odstotka. Število samozaposlenih žensk se je zmanjšalo za 1,5 odstotka.

Ukinitev objav

V Sloveniji se je decembra lani prvič zaposlilo ali samozaposlilo okoli 2700 oseb, od tega 29,9 odstotka tujcev. To pomeni, da gre za njihovo prvo formalno zaposlitev ali samozaposlitev na trgu dela v Sloveniji in so se prvič pojavili v statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva. Zaposlilo se je nekaj več kot 2500 teh oseb (94,8 odstotka), preostale pa so se samozaposlile (5,2 odstotka). Za 85,6 odstotka tistih, ki so sklenili svojo prvo pogodbo o zaposlitvi (približno 2200 teh oseb), je bila to zaposlitev za določen čas, za preostale (nekaj več kot 300 ali 14,4 odstotka) pa za nedoločen čas.

Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni ravni zmanjšalo v 16 dejavnostih, najbolj v gradbeništvu, in sicer za 6,6 odstotka, na približno 52.200. Povečalo se je v štirih dejavnostih, najbolj v dejavnosti poslovanja z nepremičninami (za odstotek na približno 6400). Statistični urad je še sporočil, da od naslednje objave podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu za januar 2017 ne bo več objavljal podatkov o številu registriranih brezposelnih in stopnjah registrirane brezposelnosti, bodo pa ti podatki na voljo na Zavodu RS za zaposlovanje.