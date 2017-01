Brezposelnih je le  vse manj in manj?

LJUBLJANA, BRUSELJ – Stopnja brezposelnosti na območju evra je, kot je poročal Eurostat, novembra lani znašala 9,8 odstotka, kar je (bilo) celo 0,7 odstotne točke manj kot novembra predlani, to je njena najnižja raven v zadnjih nekaj letih, natančneje, vse od julija 2009. V EU je bila stopnja brezposelnosti novembra lani celo še nižja, poleg tega pa je celo upadla: z 8,4 odstotka na 8,3. Sicer pa je bila lani (na letni ravni!) na območju evra 10,5-odstotna, na območju celotne EU pa v povprečju 9-odstotna. Takšni so rezultati na podlagi statistične obdelave podatkov, ki nam povedo, da naj bi bilo novembra lani v EU brezposelnih »samo« še 20,429 milijona prebivalcev, od tega kar 15,898 milijona na evrskem območju. Kaj to pravzaprav pomeni? Pomeni, na primer, da je bilo novembra lani v primerjavi z lanskim oktobrom v EU brezposelnih »celo« 41.000 ljudi manj, na območju evra pa 15.000 ljudi manj. Pa ne samo to: glede na predlanski november se je število brezposelnih v vsej EU skrčilo za 1,552 milijona prebivalcev, na območju z evrom pa za 972.000. Kaj pa v Sloveniji, kako pa kaže na področju brezposelnosti oziroma uspešnejšega zaposlovanja pri nas? Mogoče marsikdo na prvi pogled temu ne bo mogel verjeti, vendar je statistično gledano menda res. Novica naj bi bila zlasti za Slovenke in Slovence obetavna.

