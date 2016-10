Brezdomcem je 19-letnik podaril 1200 parov nogavic

MARIBOR – Dobrota je prisotna v vseh nas. Človek se, to je ja jasno, rodi s srcem. A kako veliko bo, soodločajo šele življenjska razpotja.



Njegova so se že kmalu, pa saj je star šele 19 let, razlila v strugo samih presežnikov, etike, solidarnosti, enakopravnosti, človeške topline.



Svetniki so tisti, ki se nimajo za svetnike. In prav takšen je Rok Černic. Človek mora biti ponosen, da je lahko njegov rojak in njegov sokrajan. Vsi ga poznajo. Za nekatere je ta fant že prava legenda! Je pravi Štajerec in Mariborčan, doma s Tabora, njegovo srce bije – jasno – le za en klub in eno čast. Njegovo srce je zato vijolično … in res veliko! Rok seveda ni kar nekdo: bil je že ime tedna pa ime meseca na Valu 202, bil je tudi v ožjem izboru za ime leta, letos mu je Borut Pahor podelil celo prestižno priznanje za naj prostovoljca leta 2015!



Da jim bo topleje



Izvedeli smo, da so za njim že vsaj štiri udarne humanitarne akcije in še kakšnih deset manjših. Lani, denimo, se je za pomoč, ki jo je pred časom prejel, zahvalil tako, da je podaril veliko količino hrane tistim, ki so jo potrebovali. »Veste, tudi jaz sem potreboval že podobno pomoč,« je govoril najstnik več kot odraslo. »Ko je doma zmanjkalo za položnice in hrano, so nam priskočili na pomoč dobri ljudje in tega ne mislim pozabiti!«

