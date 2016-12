Brez slabe vesti trošil denar davkoplačevalcev

LJUBLJANA – Miran Čupkovič Skender, nekdanji slovenski veleposlanik na Japonskem, si je, če gre verjeti tožilstvu, med službovanjem od oktobra 2006 do oktobra 2010 nabral kar precej grehov, ki pa so seveda precej stali slovenske davkoplačevalce. Povzročil naj bi za kar 32.600 evrov škode, in sicer zaradi spornega nakupa ene svoje letalske vozovnice in še pet ženinih ter zaradi najema garažnega prostora. Osemmesečna najemnina za garažo veleposlanikove svakinje, ki mu je ta prostor odstopila, je bila plačana kar iz proračuna. Precej po domače naj bi z denarjem ravnal pri obnovi poslovnih prostorov, ki jih je imelo diplomatsko-konzularno predstavništvo v najemu. Obnova naj namreč sploh ne bi bila potrebna, pri čemer pa denar, ki naj bi bil za to namenjen, za to sploh ni bil porabljen. Čupkovič Skender naj bi na državne stroške plačeval nekatere račune v restavraciji, izplačal nadure lokalni uslužbenki, tajnici in voznici v eni osebi. Skratka, po prepričanju tožilstva je nekdanji veleposlanik storil kar sedem kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Tožilka Maja Ulčar mu je na predobravnavnem naroku v primeru priznanja krivde predlagala pogojno kazen dveh mesecev zapora s triletno preizkusno dobo, v kar pa Čupkovič Skender ni privolil. »Ne priznam,« je na kratko odgovoril obtoženi, ki se je moral zaradi iste zapravljivosti že pred časom zagovarjati na delovnem sodišču. Zunanje ministrstvo je v tožbi zoper njega zahtevalo povrnitev neupravičeno porabljenih 68.600 evrov, pri čemer je na koncu uspelo le delno. Sodišče je namreč ugotovilo, da mora nekdanji veleposlanik skupaj z ženo Mojco Skender, tedanjo novinarko RTV Slovenija, vrniti dobrih 34.000 evrov.

