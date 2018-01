Brez milosti: Delo v nedeljo je normalno

LJUBLJANA – Nedeljsko delo je za marsikoga še vedno jabolko spora, a dejstvo je, da v nedeljo ne delajo le trgovke, ampak tudi zdravniki, gostinci, medicinske sestre, policisti, novinarji, gasilci in številni drugi. Naše bralce smo povprašali, kaj menijo o tem.

Le deset odstotkov jih je odgovorilo, če velja pravilo za enega, naj velja za vse in da bomo ob nedeljah pač brez zdravljenja, jedače, varovanja, svežih novic. Med njimi so trije odstotki žensk in sedem odstotkov moških.

Nasprotno je odgovorilo kar 90 odstotkov vprašanih. »To debato je že zdavnaj povozil čas: delo v nedeljo je v veliko poklicih normalno, a naj bo pošteno plačano,« meni 32 odstotkov žensk in 58 odstotkov moških.

V anketi je bilo 2515 sodelujočih.