Brcajo lahko le domorodci

Nogomet povezuje, tradicija pa je tista, ki neguje, uči in dela dneve prijetnejše. Tudi v Beli krajini, kjer so ponosni na nogometni jubilej brez primere. Nogometni svet pozna mestne oziroma sosedske derbije, a tale belokranjska zgodba je unikatna. »Bili smo še otroci, hodili smo v osnovno šolo. Nogomet smo imeli radi. A saj veste, kako je na kmetih: jeseni je bilo veliko dela, 1. novembra pa smo bili prosti. Takrat smo vedno brcali. Pa se je pojavila ideja, da bi se med sabo pomerili vasi Butoraj in Tribuče. Začeli smo leta 1977, prihodnje leto bo 40 let od prve tekme,« nam pove o tej simpatični, a nenavadni navadi Janez Perušič, ki je bil eden od tistih, ki so začeli tradicijo, da Butorajci in Tribučani igrajo (mali) nogomet.



Ob pogledu v zaprašene zapisnike izvemo, kdo je bil poleg, ko je bila na sporedu 1. tekma, ki datira v 1. november 1977. Na uvodni tekmi leta 1977 so za Butoraj igrali še Tone in Brane Perušič, Bojan in Jože Barič, Dušan Koklič, Duško Švajger, Marjan Kobetič, Andrej Bahor, Milan Butala ter Ivan in Boris Klobučar. Za Tribuče so brcali Srečo in Janez Vranešič, Robi, Dušan, Brane Cvitkovič, Marjan Kralj, Tone Šikonja in Boris Butala. Vasi sta bili svojčas še tesneje povezani, Butoraj je bil del Krajevne skupnosti Tribuče, od leta 1978 pa sta vsaka zase. »Po cesti nas loči dobrih sedem kilometrov,« za lažjo predstavo doda Perušič, mi pa dodamo, da sta oba kraja v neposredni bližini Črnomlja.

