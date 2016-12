Branjevka zbudila  mestne veljake

MARIBOR – »Si lahko zamislite, da bo ljubi bog pozimi v Maribor poslal celo sneg? Pa kje smo mi? V Sredozemlju, bognedaj, celo v Afriki? Od kod so bili veleumni projektanti in gospodje z dvovrstičnimi titulami iz številnih zavodov? Boljši rezultati bi nastali, če bi svinčnik prijel v roke kmet z zdravo pametjo in brez dokončane osemletke. Vrnite sredstva, ki ste jih pokradli, vrnete pa lahko tudi vse titule in nam namesto skrpucala, ki ste ga postavili, vrnete staro tržnico, ki je bila vzor lepote in uporabnosti v primerjavi s to, ki ste nam jo podtaknili,« se je o stanju na osrednji mariborski tržnici v svojem odprtem pismu, ki je zaslovel s pomočjo družabnih omrežij, razburila branjevka Marija Kos iz Ruperč.



Vrnite denar, postavite streho



Mariborska mestna tržnica na slovitem Lentu je nekoč veljala za pravo središče družabnega dogajanja v mestu. Bila je obljudena in priljubljena ter v ponos meščanom. Pred dobrimi osmimi leti so jo pod taktirko takratnega prvega moža Franca Kanglerja zelo pompozno obnovili. A že kmalu je postalo nadvse očitno, da ima velike pomanjkljivosti. Dežniki v obliki lijaka ob vsaki že najmanjši napovedi snega ostanejo zaprti, saj se je pod težo snega v zadnjih letih platno trgalo kot za stavo. »Smo mi postavili drage marele, ki se zlomijo pod snegom in od katerih v dežju v curkih teče, da potrebuješ škornje in dežni plašč kot osnovno opremo? Dragi moji, vrnite denar in nam postavite streho,« je odločna branjevka, ki je po svojih besedah na tržnici prodajala že v svoji mladosti. Nato pa še pristavila bolečo resnico: »Prodajali so moji predniki, moji otroci pa ne bodo več in otroci večine od branjevcev, ki zmrzujemo in smo premočeni na tržnici, tudi ne.«

