Brane Gregorčič: Zapade ga lahko do pol metra

LJUBLJANA – Zaradi nastanka novega ciklona nad severnim Sredozemljem se bodo padavine po Sloveniji ponoči okrepile in vztrajale še ves jutrišnji dan. Tako v sveže izdanem opozorilo pišejo vremenoslovci, ki napovedujejo, da bo v dobrih 24 urah (od ponedeljka zvečer do noči na sredo) v večjem delu države padlo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa je mogoče tudi preko 100 litrov na kvadratni meter.

Po dežju se nam obeta nekaj suhih dni, le za vikend se zdi, da bo spet nekoliko slabše.

To nas čaka v torek. Foto: Arso

Pogovarjali smo se z dežurnim prognostikom Branetom Gregorčičem, ki je pojasnil, da največ težav pričakujejo predvsem na vzhodnem robu Slovenije, pa tudi v južnem delu države. Dodal je še, da so povišali stopnjo z rumene na oranžno.

Tako so trenutno videti padavine:



Danes se bodo poplavljene površine ob Ljubljanici in Krki ter njunih pritokih prehodno nekoliko zmanjšale, vendar se bodo v torek čez dan ponovno pričele povečevati. V torek so pričakovana ponovna razlivanja rek na območjih vzhodne, severovzhodne, južne in osrednje Slovenije. Močneje bodo narasle tudi Savinja, Sava v spodnjem toku, Mura in Drava. V noči na sredo lahko reke ponekod poplavijo tudi v večjem obsegu. Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj. Vir: Arso

Zapadlo bo do pol metra snega

V nižinah bele podlage še ne bomo videli, se pa bo meja jutri v zahodnih Karavankah in severnih Julijcih lahko spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Večinoma bo sicer na 1500, pravi Gregorčič, ki napoveduje, da bo Vršič zasnežen, sneg na cesti (plundro) pa lahko pričakujete tudi na kakšnem drugem prelazu. »Na Kredarici je včeraj in danes snežilo, tako da je tam 5, 10 centimetrov snega. Do noči na sredo ga lahko zapade do pol metra.«