Brane Gregorčič: Najprej dež, potem pa mraz in sneg

LJUBLJANA – Hočeš ali nočeš, vstopamo v nekoliko daljše, a ne jesensko, pač pa zimsko obdobje. »To je pa čisto stvar okusa,« je tedaj na vprašanje, ali potemtakem že dokončno vstopamo v obdobje zimskih bund, odgovoril meteorolog Brane Gregorčič. Zadeva postaja torej vse hladnejša in mokra.



Poglejte: včeraj zjutraj je goro Sljeme severno od Zagreba že pobelil sneg. Že prihodnji teden pa ne bodo pobeljene le nekatere nižine na Hrvaškem, ampak tudi v Sloveniji. Saj se bo že v nedeljo začela meja sneženja naglo spuščati tudi pri nas.



Temu bodo botrovale prav ciklonske aktivnosti v Sredozemlju. Zato bo to daljše obdobje takšnih in drugačnih padavin, kot napovedujejo, in sicer že od sobote pa vse do konca prihodnjega tedna. Še enkrat: mokro bo!

Brane Gregorčič je spregovoril tudi o prerokovanju iz kavne usedline.

Za močo mraz in sneg



Prihajajoči vikend naj bi bil sprva še sorazmerno topel. Pihal bo južnik ter prinašal razmeroma močne padavine. Te bodo močile predvsem gorske pregrade. Za močo bo nastopil še mraz.



Glede na vremenske modele bo nad naše kraje v noči na ponedeljek prehajala hladna fronta. Ob tem se bo meja sneženja, kot rečeno, hitro spuščala ter bo glede na trenutne znake kaj lahko snežilo na okrog 500 metrih. Seveda bodo zaradi odstopanja modelov gotovo nastale še kakšne spremembe. Da bodo pobeljene tudi nižine?



Jasno je, da bo snežilo! Kje in s kakšno intenzivnostjo, je seveda še preuranjeno, odvisno, kje bo središče posameznega ciklona, območja nizkega zračnega pritiska.



Kadar bomo priča jasnim nočem, bo temperatura ozračja kajpak nižja, ponekod tudi negativna, prav tako bo hladneje tiste dni, ko nas bodo oblivale močnejše padavine. Deževje in sneženje, prihajajoč iz oblakov, seveda zbijata temperaturo.



Obeta se snežna odeja



»Prihodnji teden bo veliko možnosti, da bo snežilo tudi po nižinah,« je še pridal Gregorčič, ki ga je že kot otroka hudo navduševala prav Pavlihova Pratika, ta je imela namreč za vsak dan v letu že vrisan vremenski simbol. »Toda dejstva,« je še pripomnil Gregorčič, »so seveda drugačna«!



Atmosfera je nadvse kaotičen sistem, zato lahko obnašanje ozračja na določenem območju razmeroma uspešno napovedo le za približno deset dni vnaprej. »Seveda lahko izračune nadaljujemo tudi do 30 ali celo 90 dni vnaprej, a so takšni rezultati (še posebno v zmernih geografskih širinah, kjer je vpliv atmosfere in planetarnih valov odločilen) dokaj neuporabni in ničkaj boljši od, kaj pa vem, prerokovanja iz kavne usedline, če hočete.«



Skupna točka večine sezonskih napovedi za zimo 2016/17 pa je vendarle ta, da je na našem območju verjetnost za nekoliko pretoplo zimo večja od tiste za nekoliko prehladno. »Res pa je,« dodaja Gregorčič, »da ekstremno tople zime, kakršna je bila tista 2006/07, le ni pričakovati.«



Sezonske napovedi prav tako nakazujejo na možnost nekoliko povečane pogostnosti sredozemskih ciklonov, kar bi lahko pomenilo več padavin, v gorah pa tudi razmeroma ugodne snežne razmere. »Po nižinah bodo pri nas snežena obdobja verjetno boljkone kratkotrajna, medtem ko bi se snežna odeja v gorah lahko postopno odebelila nad dolgoletne povprečne vrednosti. Sicer bo pri nas razmeroma nizko snežilo že v tednu po nedelji,« je še zadnjič ponovil meteorolog Gregorčič.