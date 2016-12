Božički na motorjih izpolnjujejo želje

VIPAVA – Prelepo vzdušje je bilo v sredo med varovanci Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava – CIRIUS, zavoda, v katerem so uporabniki od 7. leta do 26. leta starosti, vsem pa je skupno, da imajo posebne potrebe. Po nagovoru zaposlenih so, ne vedoč, kaj jih čaka, stopili na toplo sonce in čakali, potem pa so uzrli nepozaben prizor, 15 Božičkov na velikih motorjih. Zaslišali so se radostni vzkliki, ploskanje, smeh in pesem. Za Božički so se peljali avtomobili, v katerih so bila naložena darila za presenečene gojence zavoda. Sleherni je prejel darilo, pri čemer to ni bilo le naključno, ampak izbrano iz pisem, ki so jih otroci in mladi napisali Božičku. Prejeli so želene dežne pelerine, veliko didaktičnih igrač, ki bodo dobro vplivale na razvijanje motorike, šolske potrebščine, sadje, sladkarije in drobnarije, ki so jih bili obdarovani veseli, da jih je bilo užitek gledati.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.