Božič se bliža, hitro v trgovino

LJUBLJANA – Poletje sploh še ni minilo, ko so v trgovinah po Sloveniji že ponujali božične okraske, o čemer nas je obvestil bralec – precej zgrožen in z vprašanjem, ali so trgovine povsem izgubile kompas .

Pokukali smo v najprepoznavnejše in največje trgovske verige po Sloveniji in preverili, ali so tudi pri njih že začeli prodajo božičnih izdelkov ter okraskov.

V Mercatorju v začetku novembra, v Sparu sredi novembra

Na policah nismo opazili tovrstne ponudbe. Iz najboljšega soseda so nam sporočili: »Sezone nastopijo v trgovini nekoliko prej, saj si kupci izdelke v ponudbi najprej ogledajo in izbirajo, preden se odločijo za nakup.« Do prvih božično-novoletnih izdelkov v trgovinah Mercatorja bo tako preteklo še nekaj časa.

»Ponudbo prvih prazničnih izdelkov uvedemo v začetku novembra in jih na police uvajamo postopoma, saj se tako tudi prodajajo. Kupci so namreč podaljšali čas prazničnih nakupov in ne kupijo vsega naenkrat, ampak nakupe raje razporedijo na oba zadnja meseca v letu in kupujejo postopoma. Tako lažje obvladujejo stroške in čas,« so sporočili iz Mercatorja. Svoje trgovine pa okrasijo nekje do 15. novembra, so še razkrili.

Iz verige Spar Slovenija nam je predstavnica za stike z javnostjo Pika Breskvar odgovorila: »Novoletne okraske bomo v naših trgovinah kupcem ponudili v sredini meseca novembra.«

Lidl in Hofer ob vstopu v jesen

Precej več informacij smo dobili iz trgovin Lidl in Hofer. V dveh verigah, znanih po vsej Evropi, izdelke uvajajo postopoma.

V Lidlu bodo prve božično-novoletne izdelke postavili na police oktobra, posebno znamko prazničnih izdelkov pa pozneje v jeseni. »Tudi okraske in podobno boste pri nas našli kasneje v jeseni,« so nam sporočili iz Lidla.

»Odločitev, kdaj ponuditi izdelke kupcem, temelji na številnih dejavnikih, sledimo pa pri tem tudi želji kupcev, da se na praznična obdarovanja pripravijo nekoliko prej in ne v zadnjem hipu.«

Hofer pa sporoča: »Termin božično-novoletne ponudbe je vnaprej določen in se načelno ponovi vsako leto ob istem času.« Ker se na to navadijo in pričakujejo tovrstne izdelke vse od začetka septembra, je to razlog za zgodnje polnjenje polic s praznično ponudbo.

Začnejo z majhnimi priboljški do skoraj povsem pisanih polic proti koncu decembra. »Od začetka septembra najprej ponujamo priboljške jesenskega značaja, kot na primer medenjake, sadje, oblito s čokolado, ter izdelke iz nugata in marcipana. Kasneje sledijo tipični božično-decembrski izdelki, kot na primer čokoladni program z vključenimi čokoladnimi obeski, figurami in adventnimi koledarji. Kot vsako leto bomo tudi letos v ponudbo uvrstili različne vrste prazničnih okraskov, ki bodo v poslovalnicah na voljo v obdobju od približno 10. novembra dalje,« so še poudarili.



Naš zgroženi bralec je prve dni septembra božične izdelke opazil v trgovini Tedi. Tudi nanjo smo naslovili vprašanje, a odgovora še nismo prejeli.

V Lesnini okraski na voljo od oktobra



Pri največjem slovenskem ponudniku opreme za dom, Lesnini, h kateri spada tudi trgovina Mömax, bodo božični program začeli postavljati prvi teden oktobra. »Če bo večinski delež naročenih izdelkov dobavljen konec meseca septembra, se bo postavljanje aranžmajev začelo že konec meseca septembra,« so nam odgovorili na naše vprašanje in dodali, da se časovno z uvedbo točno določenih izdelkov na police prilagajajo trgu in dostavi naročenih produktov.