Boštjana so imeli za talibanskega vohuna

SOVODENJ – Na spletu ga je težko najti in le redki so časopisni zapisi, ki omenjajo njegovo ime. Kar je v današnjih časih, ko mnogi na različne digitalne načine beležijo čisto vsak, pa naj bo še tako majhen premik iz domačega kraja, skorajda težko verjeti. In popotnika Boštjana Šifrarja je pot v zadnjih letih dostikrat zanesla zelo zelo daleč od domačega Sovodnja, skritega tja v grapo na robu Poljanske doline, kjer se Gorenjska že skorajda prevesi na primorsko stran. Z motorjem je prepotoval Evropo, se na dveh kolesih podal raziskovat Avstralijo, z Yamahinim chopperjem je prevozil Ameriko. Na motorju je prekrižaril nekaj afriških držav, se s svetovnim popotnikom Zvonetom Šerugo odpravil po Namibiji in se na zadnjem potepu zadržal dolgih sedem mesecev. A spletnega dnevnika ni začel pisati na nobenem od potovanj. Zakaj?



Potuje za sebe



»Bloga ne rabim. Če bi ga imel, mi ne bi bilo treba napisati knjige,« pove Boštjan Šifrar, ki je o zadnjem potepanju, razpetem med Slovenijo, Mongolijo in Omanom, pred nekaj tedni izdal s fotografijami bogato opremljeno knjigo K talibanom in piratom. »Blogov je na spletu malo morje. In pri prebiranju nekaterih, ki imajo do potankosti zapisano število dnevno prevoženih kilometrov in podobnih malenkosti, se zdi, kot da so pisani za druge. Ne potujem za druge, ampak zase. Ker me je preveč ljudi spraševalo, kako sem se imel na sedemmesečnem potovanju, sem se odločil napisati knjigo, saj odgovora na to vprašanje ne morem skriti v samo eno besedo in jim na kratko reči, da je bilo lepo,« pove sogovornik.

