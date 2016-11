Bosanci priklopljeni, težave imajo slovenski gledalci

LJUBLJANA – Ste imeli v zadnjih dneh težave s sprejemom pri gledanju televizije? Odkar je bosanska televizija začela v BiH oddajati na DVB-T kanalu 32, se pojavljajo težave, zaradi katerih je moten sprejem slovenskih gledalcev.

Težave za slovenske gledalce

Informacije so potrdili tudi na RTV: »Zaradi pričetka oddajanja signala DVB-T v Bosni z oddajniške lokacije Kozara so se pojavile motnje sprejema našega muxA na Dolenjskem. A signala ne oddaja RTV Slovenija temveč bosanska RTV,« so zapisali v odgovoru na naša vprašanja. Na tem kanalu namreč oddaja tudi nacionalni multipleks, na strani rtvslo.si pa piše, da »DVB-T odlikuje zmožnost zelo učinkovitega izločanja motenj na sprejemu. Kakovost prikaza slike in predvajanja zvoka je neodvisna od motenj, dokler te ne presežejo zgornje meje. Ta meja je v primerjavi z analogno televizijo občutno višja. V praksi to pomeni boljše pokrivanje omrežja in nižje oddajne moči.«

Katere programe lahko spremljamo? Na muxA so kanali TV SLO1, TV SLO2, TV SLO3, Tele M, TV KC in Vaš Kanal, na muxC pa komercialni televizijski kanali Pop TV, Kanal A, Planet TV, TV3, Golica, Gold, Nova24Tv in Arena TV.

Presežena meja?

In očitno so to zgodnjo mejo presegli, saj so sredi prejšnjega tedna zaznali prve težave, ko so se začele vrstiti pritožbe gledalcev. »Motnjo smo izmerili in podali prijavo na AKOS. Težavo poskušamo rešiti v sodelovanju z bosansko televizijo, ki je vključila DVBT-oddajnik. V torek smo začasno vključili programe nacionalne televizije na muxC, ki je v tem delu nemoten. Gledalci bodo lahko sprejemali programe RTV Slovenija prek muxC do rešitve problema,« so odgovorili na vprašanje, kako ukrepajo.

Na vprašanje, kdaj bodo težave odpravljene pa ne morejo predvideti. »Odvisno je predvsem od AKOS in sodelovanja bosanske strani pri reševanju težave.«