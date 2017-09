Borutu Pahorju ne izplačujejo nadur

Prihodnjo sredo se izteče rok za vložitev predlogov kandidatur za predsedniške volitve, ki bodo v nedeljo, 22. oktobra. Če relativnega zmagovalca ne bo, bo drugi krog v nedeljo, 12. novembra. Napovedi kandidatur je letos veliko, mi pa s pomočjo pojasnil Urada predsednika Republike Slovenije razkrivamo, kaj pomeni biti predsednik republike in kakšne bonitete prinaša letos očitno zelo zaželena funkcija.

Aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju je bila za avgust izplačana plača 5.938,20 evra bruto, kar je več kot tri tisočake neto. Toliko bo prejemal tudi tisti, ki se bo po letošnjih volitvah vselil v predsedniško palačo na Erjavčevi.



Je pa tako, da traja služba predsednika republike ves čas, pojasnjujejo v uradu: »Njegov delovnik ni predpisan in traja vsak dan praktično ves dan, praviloma tudi za vikend in med prazniki. Predsednikovo delo med vikendi in prazniki ni posebej nagrajeno.« Tako ni možnosti za postranski zaslužek ali mesečni bonus iz naslova nadur. Do izplačila slednjih namreč predsednik republike ni upravičen. Edini dodatek, ki mu kot funkcionarju pripada, je dodatek za delovno dobo.



V uradu predsednika so nam pojasnili, da je predsednik republike upravičen do največ 35 dni dopusta. Toliko jih je letos ob upoštevanju delovne dobe, starosti, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev dobil tudi Pahor.



