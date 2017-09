Gasilci in pripadniki civilne zaščite so bili na terenu podnevi in ponoči. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

KOSTANJEVICA NA KRKI – »V Kostanjevici sem od leta 1963, pa do 2010. takšnih poplav ni bilo. Prav gradnja nove obvoznice je kriva za velike poplave in nihče me ne bo prepričal, da ni tako. Teren so namreč dvignili, proti naravi pa ne moreš. Ker voda nima kam odtekati, zalije otok, Krakovski gozd pa je suh. Predlagala sem, da bi naredili bypass, da bi torej speljali vodo v Krakovski gozd, pa me ni nihče poslušal. A bomo ves čas živeli v strahu? Saj se nam bo zmešalo,« je bila včeraj kritična in žalostna obenem ​Dragica Stanič iz Kostanjevice na Krki, ki je imela v zadnjih sedmih letih že dvakrat hišo in gostinski lokal v vodi. Seveda jo je bilo znova strah, kaj bo prinesla podivjana narava, in po eni strani je upala, da bosta tudi tokrat v dolenjske Benetke prišla predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Miro Cerar.

