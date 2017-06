Bomba na letalu iz Ljubljane? Pridržali so tri ljudi

KÖLN – Po nepričakovanem pristanku Easyjetovega letala, ki je poletelo iz Ljubljane v London, v nemškem Kölnu, so pridržali tri moške, policijo povzema The Guardian. Za zdaj je znano, da so se na letalu pogovarjali o terorizmu in bombah (eden od potnikov je o tem obvestil osebje), identitete moških pa še niso razkrili.

Preberite več v članku Teroristi vzleteli z Brnika?! Panika na easyjetu. Poglejte še posnetek s kölnskega letališča, ki smo ga izbrskali na spletu.

Po pristanku airbusa 319 s 151 ljudmi na krovu so potnike evakuirali po napihljivih toboganih. Sledila je akcija, v kateri je policija zasegla nahrbtnik enega od trojice in ga razstrelila zunaj letala. Kakšna je bila njegova vsebina, niso razkrili.

Zaradi incidenta je bil letalski promet oviran več ur, šest letal pa je bilo preusmerjenih na druga letališča.