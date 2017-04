Bolnim in revnim bi vzeli še zamaške in star papir

LJUBLJANA – »To se mi zdi nehumano in neplemenito. Ne moremo sprejemati ukrepov proti državljanom. Namesto da bi pomagali najšibkejšim.« Tako ogorčeno se je predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin odzvala na osnutek nove uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki je do 3. maja letos še v javni obravnavi. Kot namreč opozarja v protestnem pismu, ki ga je naslovila na ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, se s spremembami uredbe človekoljubnim organizacijam odvzema pravica do zbiranja papirja, plastike in podobnega v humanitarne namene. »Kot humanitarna organizacija si pri svojem delovanju pomagamo z različnimi aktivnostmi, ki vključujejo tudi zbiranje in prodajo odpadnih surovin, da pridobimo sredstva za pomoč najšibkejšim. S sredstvi lahko konkretno pomagamo otrokom, mladim in družinam, torej najšibkejšim naše družbe – pa naj gre za osnovno preživetje, nujne zdravstvene storitve doma in v tujini, nakup invalidskih pripomočkov, omogočanje enakovrednih možnosti v primerjavi z vrstniki ali drugo. Predvsem s tovrstnimi akcijami pomagamo vzgajati mlade in odrasle o pomenu varovanja okolja in ločevanja odpadkov,« je zapisala Ogulinova.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«