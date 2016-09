Bolni Bavčar počil zdravega merjasca?

LJUBLJANA, MARKOVEC – Eden najbolj znanih slovenskih poslovnežev, ki so na koncu postali obsojenci, znova vzbuja pozornost javnosti. V ponedeljek pod večer se je Igor Bavčar odpravil v ljubljansko četrt Moste, da bi v dvorani Partizan Moste metal na koš s svojimi tovariši iz košarkarske ekipe Old Boys. Nato je nastal posnetek, ki srčnega bolnika kaže v športni luči: podobe Bavčarja, ki skače pod obročem kot najstnik, eksplozivno poda žogo za protinapad ter se vmes sprehaja od koša do koša, so razjezile ljudi. Na spletnih straneh so natrosili stotine komentarjev. Taisti obsojenec, ki so mu odložili prestajanje kazni zaradi hude – kaj hude, smrtno nevarne – bolezni angina pektoris, zdaj lahko igra košarko dobrih devet mesecev pred tem, ko mu bo zastarala kazen!



Spomnimo, Bavčar je bil na začetku meseca na ponovljenem sojenju v razvpiti aferi Istrabenz obsojen na pet let zapora zaradi pranja denarja. To je sicer dve leti manj kot na prvem sojenju v isti zadevi, v kateri pa pravnomočni obsodbi navkljub (ki jo je vrhovno sodišče pred letom dni razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje) nikoli ni odšel na prestajanje zaporne kazni. Takrat je njegova zdravnica Metka Zorc zatrjevala, da je Bavčar na smrt bolan in da bi bil odhod v zapor lahko zanj usoden. Smrt za rešetkami pa je bila tveganje, ki se mu je uspešno izognil. Do torka, ko je njegovo igranje košarke videla vsa država.

