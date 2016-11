Bolna Marjana odrezana od sveta

ČEPLJE – Prepiri in težke besede zaradi nekaj metrov zemlje so med Slovenci precej pogosti.



Marjana in Lovrenc Rems iz kraja Čeplje v občini Lukovica sta prepričana, da sta že več let žrtvi napačnih odločitev občine, zaradi zadnje sta že mesec dni brez cestne povezave, tako rekoč odrezana od sveta. Občina se je odločila, da bo obnovila občinsko javno pot, ki se odcepi od glavne ceste in vodi do zemljišča naših zakoncev Rems. Izvajalec del je dobil dovoljenje, da cesto popolnoma zapre v delovnem času med 8. in 16. uro. Direktor občinske uprave na Občini Lukovica Stojan Majdič nam je pojasnil, da je glavni namen prenove cestišča v preprečitvi nastajanja velike škode »zaradi vpliva neugodnih vremenskih razmer tako na samo cestno telo kakor tudi na sosednje, nižje ležeče objekte, pri čemer poglavitno vlogo odigrajo predvsem nekontrolirani izpusti meteornih voda s streh in dvorišč stanovanjskih objektov, ki ležijo oziroma mejijo na cesto, pri tem pa ne gre zanemariti meteornih voda z dvorišča prav gospoda Lovrenca Remsa kot lastnika najvišje ležečega stanovanjskega objekta«. Remsova zaradi zapore ne moreta do doma, poleg tega, trdi Lovrenc, občina ni niti uredila zasilnih parkirišč, kjer bi lahko pustil svoj avto. Pove nam, da lahko parkira samo na zasebnih zemljiščih, kar pa lahko zaradi motenja posesti hitro ujezi lastnike. Najbolj se boji za svojo bolno ženo, saj je ne bi mogel peljati k zdravnika, tudi če bi ga nujno potrebovala.

