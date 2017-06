Boljše, da se ne odpravljate na štajersko avtocesto

ARJA VAS, VRANSKO – Prometnoinformacijski center sporoča, da bo s srede na četrtek štajerska avtocesta na nekaterih odsekih popolnoma zaprta. Popolne 30-minutne zapore v obe smeri bodo na odsekih:

– Arja vas–Šentrupert med 22.00 in 22.30 in 23.30 in 24.00;

– Šentrupert–Vransko med 1.00 in 1.30.

Če boste na poti, boste morali na teh odsekih peljati po stari, vzporedni cesti.

Več kilometrov so stali

Vse popoldne pa so vozniki stali v zastojih na štajerki. Med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani se je vila 4-kilometrska kolona. Zastoj (2,5 km) je nastal tudi med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani.



