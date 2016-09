Bolezen v enem dnevu vzela dveletnega Aneja

MEŽICA – Verjetno ga ni hujšega od tega, ko morajo starši pokopati svojega otroka. A usoda je včasih res kruta. Iz rok ljubečih staršev iz Mežiške doline je pred slabima dvema tednoma smrt iztrgala komaj dve leti starega Aneja, ki je še nekaj dni prej z njimi užival na dopustu. Vzrok za smrt je bil meningokokni meningitis tipa B, poroča Večer.

Vse se je začelo v nedeljo zjutraj. Anej je imel drisko in bruhal je. Vročino mu je mama zbila z zdravilom, v dežurni ambulanti pa so ji po telefonu povedali, da je verjetno viroza in naj mu daje piti tekočino po požirkih. To je tudi storila. Že opoldne je bil malček precej slaboten, ko pa so starši popoldne na koži opazili še izpuščaje, so ga nemudoma odpeljali k dežurnemu zdravniku. Od tam je šel v slovenjgraško bolnišnico in nato naprej v pediatrično kliniko v Ljubljani. Po 15 minutah čakanja so jima zdravniki sporočili črno vest – Anej je umrl.

Za Večer je mamica pokojnega Aneja povedala, da ne krivi zdravstva in zdravstvenega osebja, bi pa otroka, če bi lahko zavrtela čas nazaj, dala cepiti. »Rekli so mi, da cepivo obstaja. Zakaj potem otrok ne cepijo?«